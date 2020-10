Stan Van Gundy, nouveau candidat sérieux à New Orleans : la moustache folle est prête à faire son retour en NBA

Après deux saisons loin des parquets, Stan Van Gundy pourrait reprendre du service. L’ancien coach de Miami, Orlando et Detroit serait l’un des favoris pour décrocher le poste à New Orleans et si les planètes venaient à s’aligner pour la famille Van Gundy, on pourrait même retrouver les deux frères en NBA la saison prochaine pour la première fois depuis les années 2000 !

Depuis son départ des Pistons en 2018, on avait un peu perdu la trace de Stan Van Gundy. Consultant TV comme son frère Jeff, le moustachu n’aurait pas fait une croix sur le coaching malgré une dernière expérience mitigée à Detroit. À 61 ans, l’une des moustaches les plus célèbres des bancs NBA pourrait découvrir sa quatrième franchise puisqu’il serait l’un des finalistes pour le poste de coach à New Orleans d’après ESPN. Si on avait souvent entendu le nom de son frère dans les rumeurs autour de la Ligue ces dernières semaines, c’était beaucoup moins le cas pour SVG. Le Californien présente pourtant un CV solide. Débarqué en NBA en 1995 en tant qu’assistant de Pat Riley à Miami, il a pris les rênes de l’équipe en 2003. Avec un tout jeune D-Wade, il a atteint les demies puis les Finales de Conf’ dès ses deux premières saisons avant que Riley ne décide de reprendre sa place. Il a ensuite rejoint les voisins d’Orlando en 2007 où il restera cinq saisons. Expérience la plus marquante de sa carrière, il se qualifiera en Playoffs à chaque fois et atteindra même les Finales NBA en 2009 avec Dwight Howard. Moins en réussite à Detroit entre 2014 et 2018 où il n’aura qu’un premier tour de Playoffs à se mettre sous la dent, son bilan en carrière reste solide : 57,7% de victoires en saison régulière et 52,7% en Playoffs.

S’il venait à décrocher le poste et que Jeff en faisait de même à Houston par exemple, on pourrait retrouver les deux frères Van Gundy en même temps sur un banc NBA pour la première fois depuis le début de la saison 2005-06. Sacré flashback ! L’obstacle de taille pour ce retour dans le temps ?… Tyronn Lue. Toujours pas casé après plus de deux mois de rumeurs, l’assistant des Clippers serait également l’un des derniers candidats en lice à Houston et à New Orleans. La famille Van Gundy a donc l’opportunité de barrer la route à Ty Lue, déjà doublé par Steve Nash à Brooklyn, par Doc Rivers à Philly et bien parti pour voir Mike Brown piquer la place qui lui était promise chez les Clippers. Scénario idéal pour les nombreux détracteurs de l’ancien meneur mais rangez ce sourire sadique puisqu’il serait bien en pole position à Houston. Pour Stan Van Gundy, ce serait en tout cas une belle opportunité de retrouver un challenge intéressant et un roster prometteur. Avec Zion Williamson, Brandon Ingram et Lonzo Ball, il retrouverait quelques joueurs sympas à développer, lui qui a coaché Dwyane Wade dans ses premières saisons NBA et qui a participé au développement de Dwight Howard et d’Andre Drummond, entre autres.

Nouveau nom dans les rumeurs et nouveau candidat au jeu des chaises musicales sur les bancs NBA. La saison 2019-20 est officiellement terminée, la Draft arrive à grands pas et les franchises concernées vont devoir prendre une décision rapidement.

