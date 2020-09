La NBA autorisera plus de monde dans la bulle pour les Finales : on fait le point sur les conditions pour entrer chez Mickey

L’expérience de la NBA dans la bulle est pour l’instant un vrai succès et a permis d’arriver en Finale de Conférence sans aucun problème majeur. Pour les Finales NBA, la Ligue autorisera même plus de monde à venir assister à la série en Floride. Petit résumé de ce qu’il va se passer chez Mickey dans les semaines à venir.

Ça fait maintenant plus de deux mois que les premières équipes sont arrivées dans la bulle NBA et, mis à part quelques petits accrocs individuels vite réglés, l’expérience se passe plutôt bien. Les Playoffs suivent donc leur cours et les Finales de Conférence s’apprêtent à débuter dès ce soir pour la Conférence Est. Ça sera l’occasion pour les coachs d’inviter leurs premiers guests dans la bulle après le coup de gueule de Mike Malone. Ce privilège était réservé aux joueurs et arbitres jusque-là. La santé mentale des joueurs et le sentiment d’isolement avaient rapidement été abordés par des joueurs eux-mêmes, notamment Jaylen Brown, et la Ligue continue d’écouter ses protagonistes pour améliorer au maximum les conditions de vie dans la bulle. Shams Charania de The Athletic annonce que la NBA augmentera encore le nombre d’invités possibles pour les deux équipes qui se retrouveront en Finales, et notamment pour chaque staff.

The NBA is allocating 40 seats in Tier 4 (20 per team) for off-campus guests for the NBA Finals, sources say. Each player can invite two guests per game — including family, longtime friends, managers/agents. https://t.co/2RrVwk1Rt0 — Shams Charania (@ShamsCharania) September 15, 2020

Chacune des équipes pourra donc intégrer trois membres du staff supplémentaires dans la bulle avec un total de douze invités autorisés par staff. La NBA annonce aussi que chaque joueur pourra recevoir deux invités non-résidents de la bulle à chaque match des Finales. Ces guests seront toujours triés sur le volet : famille, amis de longue date, agents ou managers, la Ligue reste stricte sur les invités autorisés, pas de testeuse COVID par exemple, aucun regret pour Danuel House donc. Ces invités hors-campus se trouveront dans une tribune dédiée et on imagine que les instances de la NBA feront le nécessaire pour faire appliquer un protocole strict afin d’éviter tout risque de contamination de l’extérieur, surtout à ce moment-là des Playoffs. Après trois mois d’efforts, ça serait con de voir LeBron, Kawhi ou Nikola Jokic (faites votre choix) obligé de se mettre en quarantaine en plein milieu des Finales.

La NBA va donc autoriser un peu plus de public en tribunes pour les matchs des Finales, histoire de booster l’ambiance et de motiver un peu plus les joueurs à aller chercher leurs bagues. Quarante places par match pour suivre ces Finales NBA collectors, si quelqu’un a un contact, on prend !

Source texte : The Athletic