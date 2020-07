Allez, lecture : « Le dernier match de River Williams », le compagnon idéal pour attendre la bulle NBA

Chez TrashTalk, on aime écrire des articles, des livres ou des blagues d’un goût plus ou moins sucré. On aime organiser des événements pour réunir les fans de balle orange aussi souvent que possible. On aime faire des vidéos pour parler NBA tout au long de l’année. Mais on aime aussi lire et ça tombe bien puisque des livres autour du basket, ce n’est pas ce qui manque. Désormais, nous vous partagerons nos impressions sur les bouquins que nous lisons, histoire de vous les faire découvrir ou redécouvrir, de vous donner envie (nous l’espérons) de les parcourir. Allez, aujourd’hui : « Le dernier match de River Williams », écrit par Vincent Radureau.

Si le blase de River Williams ne vous évoque pour l’instant pas grand-chose, celui de Vincent Radureau doit faire tilt dans votre caboche. Oui, on parle bien du journaliste qui animait Canal NBA avec George Eddy et Jacques Monclar à ses côtés entre 2010 et 2012. Pas de caméra cette fois-ci pour lui mais plutôt la plume pour nous plonger à sa façon dans l’univers de notre ligue adorée, avec un angle qui sort des sentiers battus. Pas de Top 100, de retour dans le passé ou de focus sur un joueur ou un équipe en particulier mais en mode fiction, avec une dose de suspens. En effet, Le dernier match de River Williams n’est pas un bouquin historique mais bien un polar bien ficelé qui nous propulse dans l’Utah lorsque l’enquête sur la disparition d’un joueur lors des Finales NBA reprend ses droits suite à la découverte d’un corps dans le parc de Canyonlands. Imaginez une seconde un lascar du niveau de LeBron James qui porte sa franchise jusqu’à la dernière marche lors de sa saison rookie et qui disparaît alors que le titre est à portée de main. C’est l’histoire du jeune River Williams, racontée par Vincent Radureau, dont les personnages nous permettent d’aborder la balle orange sous un angle différent, en évoquant bien entendu le basket, mais aussi les personnes tournant autour des joueurs et leur passé – proches et journalistes – avec leurs cotés sombres.

Un livre bien sympathique qui se dévore avec plaisir. Le compagnon idéal pour patienter tranquillement le retour du basket en se plongeant dans une bulle fictive de la NBA et les paysage de l’Utah en attendant celle chez Mickey.

