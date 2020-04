Les meilleurs meneurs de la saison NBA 2019-20 – Numéro 4 : Kyle Lowry a atteint l’âge de raison, ça rend beau une bague de champion

La rédaction de TrashTalk a parlé, et à l’issue d’un original combat des chefs avec Chris Paul, c’est finalement Kyle Lowry qui récupère la quatrième place de notre classement des meneurs. Mérité pour un mec champion en titre et qui vient de lâcher sa plus grosse saison en carrière.

Le coup d’œil dans le rétro



La carrière de Kyle Lowry n’est pas spécialement faite de « hauts et de bas » pour reprendre l’expression, mais disons que le pick 24 de la Draft 2006 a pris son temps. Deux saisons et demi à Memphis, pour apprendre, trois et demi avec les Rockets, pour progresser, puis en 2012 le petit Kyle rejoint les Raptors et devient un homme. Titulaire indiscutable à la mène des Dinos depuis huit ans, Calorie a progressivement fait taire les moqueurs qui préféraient voir en lui une boule de poils trop maladroite en devenant saison après saison l’un des meilleurs meneurs de la Ligue et ce des deux côtés du terrain. Efficace aux côtés de DeMar DeRozan, Kyle est ensuite devenu le capitaine de route parfait pour épauler la pépite Siakam et la superstar Kawhi, le trio menant Toronto à un exceptionnel titre de champion en juin dernier. Chi va piano va sano comme dirait Zucchero, et Kyle Lowry aura donc attendu ses 34 ans pour atteindre son prime.



Sa saison 2019-20



Comme prévu le départ de Kawhi Leonard a redistribué quelques cartes, notamment quand on sait que le mec a quand même été remplacé numériquement par… Stanley Johnson. Blurp. Catapulté par son titre de champion et le départ de Jeannot les grandes mains, Kyle Lowry a logiquement pris ses responsabilités cette saison et a envoyé par la même occasion sa troisième plus grosse moyenne de points en carrière. Ça passe encore à côté de certains matchs mais de moins en moins, ça se tatoue le mot clutch sur le front et de plus en plus, alors qu’en défense le gava est unanimement reconnu comme l’un des meilleurs à son poste. Incapable de refuser le contact, Kyle a même poussé cette saison le bouchon jusqu’à provoquer des fautes offensives dans le money time du… All-Star Game, on en change pas une équipe qui se jette au sol. Définition parfaite du mec qui mourrait pour son équipe, Lowry est aujourd’hui bien plus qu’un simple All-Star, il est le cœur, les poumons et les couilles de sa franchise.

Ses stats

19,7 points à 41,7% au tir dont 35,4% du parking et 86,1% aux lancers, 4,8 rebonds, 7,7 passes et 1,3 steal en 36,6 minutes

Ses plus gros cartons

3 novembre @ Bucks : 36 points à 11/18 au tir dont 5/9 du parking et 9/9 aux lancers, 4 rebonds, 6 passes et 1 contre

29 décembre @ Celtics : 30 points à 10/17 au tir dont 5/10 du parking et 5/6 aux lancers, 4 rebonds, 7 passes et 2 steals

6 février vs Pacers : 32 points à 12/21 au tir dont 3/6 du parking et 5/5 aux lancers, 8 rebonds, 10 passes et 2 steals

9 mars @ Kings : 30 points à 10/15 au tir dont 6/10 du parking et 4/5 aux lancers, 5 rebonds, 8 passes et 3 steals

La suite

Kyle Lowry entrera la saison prochaine dans la dernière année de son lucratif mais mérité contrat. Il aura alors 35 ans et sera au devant d’un sacré dilemme puisqu’il sera le moment de se projeter sur la fin de sa carrière. Terminer en beauté avec les Raptors et s’assoir sur quelques (beaucoup de) millions afin d’assurer la relève d’une franchise qu’il a désormais dans le sang ? Courir après un dernier défi plus hollywoodien ? Un an pour y songer, mais entre temps l’homme à l’arrondi bien rebondi en a encore sous la semelle et il se fera un malin plaisir à garder Toronto tout en haut des Charts. Mais quoiqu’il arrive la carrière du garçon fut jusque-là malicieusement menée, et désormais tout ce qui vient rentrera dans la case bonus.