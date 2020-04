Les highlights de Kyle Lowry en 2019-20 : si vous aimez les passages en force, cette vidéo c’est Disneyland

Quatrième meilleur meneur de la saison en cours selon la rédaction de TrashTalk, Kyle Lowry a pris encore plus de responsabilités offensives depuis le départ de Kawhi Leonard. Or, plus de responsabilités offensives… ça veut dire plus de highlights croustillants concoctés par le chef de l’armée des Raptors cette saison.

Y a t’il une meilleure définition en NBA de l’expression « donner son corps à la science » que Kyle Lowry ? Certainement pas. En plus de sacrifier sa cage thoracique sur chaque pénétration dans la raquette d’un adversaire plus costaud, le meneur sait également utiliser ses caractéristiques physiques de l’autre côté du terrain. Il sait se servir de son fessier opulent pour défier n’importe qui au poste, ses épaules tankées lui servent à aller gratter des paniers avec la faute à la pelle et son centre de gravité bas lui permet de faire danser le jerk à ses défenseurs sur des changements de direction rapides. En plus de ça il n’hésite pas à se rapprocher de plus en plus de la buvette pour shooter et peut dégainer à n’importe quelle distance. Vous l’aurez compris, cette compilation c’est celle d’un dragster qui n’est jamais aussi efficace et esthétique que quand il est près du sol.

Quand les appuis de Kyle Lowry sont bien ancrés au parquet, il a de bonnes chances de se retrouver dans le top 10 de la nuit et ce qu’il soit en attaque ou en défense. Si ce type de basket vous parle, asseyez vous et profitez de ces 20 minutes sponsorisées par Isaac Newton et sa loi de la gravitation.