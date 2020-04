Les Bulls cherchent toujours un GM, trois candidats se dégagent : si vous avez gagné un titre sur 2K, envoyez quand même un CV

Le renouveau éclair à Chicago est en marche. Arturas Karnisovas a déjà engagé quelques hommes de main, mais il cherche toujours son GM. Et ça y est, il a l’autorisation de faire une petit FaceTime pour les convaincre.

Les infos sur les Bulls s’accumulent ces dernières semaines. Et ils ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Après une énième saison galère (22 victoires pour 43 revers avant la suspension de la sason), Windy City essaye de retrouver une crédibilité perdue depuis assez longtemps. Devant le manque de compétence du front office, la traction John Paxson – Gar Forman a été défaite, ce dernier étant même prié de plier bagages. Bon vent. Même le confinement n’a pas empêché ce mouvement, c’est dire. Alors que la pandémie de COVID-19 suspend toujours la NBA, les visioconférences s’enchaînent à Chicago. Arturas Karnisovas est arrivé au poste de président des opérations basket, avec un assistant GM, J.J. Polk, dans ses valises. Aujourd’hui, l’ancien boss des Nuggets est à la recherche d’un nouveau GM, un poste qui est toujours vacant dans la franchise pour l’instant. Mais où se cache cette perle rare ? Le bras droit qui va l’aider à fignoler toute cette reconstruction. Bonne nouvelle, Adrian Wojnarowski d’ESPN nous apprend que les Bulls sont autorisés à passer leurs entretiens. Cerise sur le gâteau, il y en a déjà trois de prévus.

ESPN Sources: The Bulls and Arturas Karnisovas had permission granted to interview three of the franchise’s GM candidates this week: Marc Eversley (76ers), Mark Hughes (Clippers) and Matt Lloyd (Magic). — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 14, 2020

Selon l’insider, il s’agira donc de Marc Eversley, vice président du sportif aux Sixers, Mark Hugues, assistant GM aux Clippers et Matt Lloyd, assistant GM au Magic. Une belle petite brochette. Toujours en quête de nouveaux membres pour le front office, la franchise des taureaux se tourne vers des assistants dans d’autres franchises. Le premier, en poste aux Sixers depuis 2016, est pour la deuxième fois candidat pour un poste de GM. Après Charlotte en 2018, ce sont les Bulls qui viennent à la charge. On peut noter aussi des petites expériences à Toronto et Washington pour Eversley. Le deuxième a commencé en tant que coach adjoint aux Kings en 2006. Aujourd’hui, à 53 ans, il est l’une des têtes pensantes qui a fait venir Kawhi et Paul George à Los Angeles. Pas mal, pas mal. Le troisième est depuis assez longtemps un nom qui intéresse dans l’Illinois selon NBC Sports. Ancien directeur du scouting à Chicago, il a travaillé six années dans l’organisation entre 1999 à 2012 avant de rejoindre le Magic. Le garçon connaît plutôt bien la maison, ce qui n’est pas à négliger malgré une refonte totale ou presque. Le prochain GM des Bulls se trouve peut-être dans cette liste, mais peut-être pas, à voir comment vont se passer les entretiens Skype. Mais pour l’heure, c’est tous les fans de la franchise aux cornes qui se voient déjà rêver. Néanmoins, même si ça change dans les bureaux, c’est bien sur le terrain qu’on attend les plus grands changements.

La reconstruction à Windy City bat son plein. En plein chantier, les Bulls recherchent leur nouveau chef. Après Arturas et J.J. Polk qui sera le nouvel arrivant ?

