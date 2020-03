TrashTalk Fantasy League – la review des Bulls : autour de Zach LaVine, même le désert semble plus peuplé

Saison en suspens, saison terminée ou même saison de la reproduction ne sais-je, toujours est-il qu’à l’heure actuelle la NBA a appuyé sur le bouton pause et c’est une bonne partie de notre vie qui bégaie avec cette drôle de période. L’occasion de se pencher franchise par franchise sur ce qu’il s’est fait de mieux et de pire cette saison en… TTFL, mais si, vous savez, ce jeu du diable qui conditionne vos journées depuis maintenant quatre ans.

Il y avait cette saison une vraie raison de checker les matchs des Bulls en TTFL. Mais une seule raison. Not two, not three, etc. Big up donc à un Zach LaVine qui aura offert ça et là quelques top picks à la communauté, mais pas sûr que les dirigeants des Bulls s’en satisfassent, pas sûr non plus que l’emploi du subjonctif en pleine période de confinement ne soit une superbe idée, bref.



# Zach LaVine – Moyenne TTFL de la saison : 32,6 points

Quelques cartons mémorables à Memphis, Golden State, OKC, Washington, Indianapolis et surtout à Charlotte ou face aux Hawks. Très souvent cette saison Zachounet a pris les choses en main car de toute manière personne autour de lui n’était capable de le faire. Ce qui donna lieu à des soirées absolument folles et très franchement, sans lui la saison des Bulls aurait été terriblement fade. On ne parle pas de projet à long-terme là, on parle juste de stats à l’instant T, et à ce petit jeu-là le garçon nous a clairement enjaillé.

# Wendell Carter Jr. – Moyenne TTFL de la saison : 23,7 points



Pas grand chose à dire sur la saison – tronquée – de WCJ, si ce n’est que le musculeux sosie de Soprano a fait le taf quand on le lui a demandé. probablement aurait-il voulu voir un peu plus le ballon mais on ne fera pas d’un âne Boylen un cheval de course, et on ne fera jamais de Zach LaVine un John Stockton. Certains diront que c’est du gâchis, d’autres argueront qu’il est jeune et qu’il a tout le temps, et nous on rajoutera simplement que c’est terriblement nase d’avoir un n°2 TTFL qui galère à dépasser les 23 points de moyenne.

# Coby White – Moyenne TTFL de la saison : 15,4 points



Pas littéralement (chiffrement donc) le troisième meilleur joueur de l’effectif cette saison (voir plus bas), mais c’est bien au petit Coby que l’on adresse le dernier bisou du jour. Plutôt en vue en octobre et novembre grâce à sa maladie l’obligeant à prendre 546 tirs du parking par match, Coby s’éclatait jusqu’à rencontrer ce fameux rookie wall entre décembre et janvier. Reculer pour mieux sauter dirons-nous, et le fantasque meneur reviendra tel un boulet de canon pour envoyer quelques perfs mémorables dont trois consécutives post All-Star Game avant de lâcher une fin de saison plus que solide. Ah bah voilà, on l’a trouvé le joueur frisson des Bulls.

# La carotte maison

Lauri Markkanen en 2019 ? 27,7 points TTFL de moyenne, et un combo fouetté du poignet / physique appréciable qui nous rappelle un jeune Dirk Nowitzki, toutes proportions gardées bien sûr. Lauri Markkanen en 2020 ? 20,4 points TTFL de moyenne et une ligne de stats complète qui baisse, le mec a même du perdre… des cheveux tellement il a régressé. Énorme déception locale de la saison, Lauri aura saigné… le premier match de l’année face aux Hornets avant de poser un mois de décembre à peine honnête et pour le reste… c’est compliqué. Pas responsabilisé en attaque, aucune enve d’en faire plus que ce qu’on lui demande (pas), pas sûr du coup que ce soit le moment de vous avouer qu’il est le sosie de mon ancien coéquipier Christopher en 2014/15.



Et si vous souhaitez des infos quotidiennes sur la TTFL ? Même par ces temps de disette ? Un compte Twitter à suivre, celui du Lab ! Vous y retrouverez tout ce qu’il faut savoir sur la TrashTalk Fantasy League, avec la touche de sympathie habituelle, histoire de sourire… malgré tout.