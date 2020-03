NBA Review 2019-20 – les Chicago Bulls ! Apéro TrashTalk

Chose promise, chose due. La saison NBA historiquement raccourcie (peut-être même déjà terminée) et la France entrant au 17 mars dans une période assez étrange de son histoire, il fallait donc pour TrashTalk trouver un moyen de refaire sourire un peu la communauté, de lui donner un peu à manger. Bim, bam, boum, voici donc les… 30 reviews en 30 jours, petite sœur de la série préférée de ta série préférée et qui vous fera passer un chouïa le temps du 17 mars au 15 avril. Et comme le confinement l’impose ? On fait ça par Skype, tout simplement.

Un peu de hype mais pas tant que ça en début de saison, quelques victoires d’octobre à mars mais pas tant que ça, et pourtant un milliard de choses à dire sur cette saison 2019-20 des Bulls. Jim Boylen y connait-il quelque chose au basket ? Zach LaVine peut-il être le franchise player d’une équipe qui gagne plus de 30 matchs par an ? Otto Porter Jr. jouera-t-il dans la saison 3 de La casa de Papel ? Coby White doit-il s’enfuir de cet asile ? Wendell Carter Jr., Lauri Markkanen et Daniel Gafford… quel plafond ? Un bordel monstre cette saison dans l’Illinois, avec un coach clairement désapprouvé par ses génies de joueur mais confirmé par ses supérieurs, et un bilan au final tellement représentatif du bazar ambiant. 65 kermesses à débriefer mais on vous prévient d’emblée, c’est beaucoup moins drôle que ça en a l’air.

Allez, vous connaissez la chanson et ça bouge pas : on s’installe avec binouzes et cacahuètes si vous avez réussi à en trouver chez Carrefour, et nous on expérimente sans plus attendre notre nouveau mode de fonctionnement : l’apéro… à distance.