La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : au menu du petit déj’, le un-contre-un entre Zach LaVine et… son chien

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# Le flou sur les salaires des joueurs après le 1er avril

Il y a quelques jours, on a souligné cette disposition dans le CBA pouvant permettre aux proprios de ne pas payer l’intégralité du salaire des joueurs à cause du cas de force majeure que représente la pandémie du coronavirus (environ 1% du salaire peut être non versé par match annulé). Aujourd’hui, on apprend que la NBA s’est engagée à payer normalement ses joueurs au 1er avril, mais pas encore pour le 15. La Ligue et l’union des joueurs sont en discussion constante sur ce sujet et des précisions devraient être apportées au fur et à mesure que la date du 15 avril approche. Pensez à économiser les gars (ou pas).

The NBA and NBPA have had ongoing discussions on this issue — and a number of others. The NBA can withhold 1/92.6 percent of a players' salary per cancelled game — about one percent of an annual salary. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 21, 2020

# Quel impact sur la Draft ?

Avec la suspension de la saison, l’ensemble du calendrier est évidemment chamboulé et la prochaine Draft – prévue le 25 juin à l’heure de ces lignes – va probablement être impactée par tout ce bordel. Dans un article sur ESPN, Jonathan Givony souligne les conséquences potentielles sur l’ensemble du processus amenant à la Draft. Un processus qui pourrait être largement réduit pour cause de COVID-19. Avec le timing actuel et des déplacements qui seront peut-être limités, les workouts, les entretiens et le combine pourraient être fortement perturbés (ou annulés ?) d’après Givony, ce qui rendra plus difficile l’évaluation des joueurs, joueurs qui n’auront donc pas vraiment l’occasion de se montrer avant la Draft. Va falloir se coltiner de la vidéo.

# Retour en Chine pour Jeremy Lin, Lance Stephenson et d’autres

La CBA devrait reprendre mi-avril, à huis clos, et certains joueurs étrangers sont actuellement en train de retourner en Chine. C’est notamment le cas de Jeremy Lin, Lance Stephenson et Ty Lawson d’après ESPN. Une condition cependant avant de pouvoir retrouver leur équipe : 14 jours de quarantaine pour tous les joueurs étrangers.

# Zach LaVine et les Mavs apportent leur soutien

On continue avec les belles initiatives. Aujourd’hui, on a Zach LaVine qui s’est engagé à livrer 12 500 repas à la ville de Seattle, lui qui est originaire de Renton, ville située juste à côté. Par ailleurs, les Mavericks – sous l’impulsion de Mark Cuban, Luka Doncic, Dwight Powell et à travers la fondation de la franchise – vont faire un don de 500 000 billets verts pour le UT Southwestern Medical Center et le Parkland Hospital.

I want to do my part and help my communities as much as I can during this difficult time. I’m starting off by committing 12,500 meals to the city of Seattle with @FeedingAmerica. As you know, I grew up here in Seattle and will always be #seattlestrong — Zach LaVine (@ZachLaVine) March 21, 2020

# Pendant ce temps-là…