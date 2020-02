Preview de la soirée NBA : huit matchs pour célébrer le quadriversaire de Gérard Darmon

Huit affiches pour nous régaler ce soir donc seize équipes sur le pont si nos calculs sont bons et plus que quatorze si on enlève les Knicks et les Warriors qui ne comptent pas vraiment. Menu pour le moins copieux et on l’espère digeste pour l’ensemble d’entre vous. Si vous voulez jeter un œil à la carte, c’est par ici.

On commence par le petit apéritif qui va bien et ce dès 23h. En guise d’amuse-bouche ? Un affrontement entre les Bulls et les Knicks. Match au sommet de la Conférence Est, le onzième contre le quatorzième, malheur à celui qui aura la mauvaise idée de gagner. La Bulls Nation prie pour que son duo LaVine-White, bien que ce dernier soit questionnable ce soir, ne crame pas trop les ficelles du Madison Square Garden et que Jim Boylen voit du Michael Jordan en Ryan Arcidiacono. Du côté des Knicks de Spike Lee, le tank essayera de continuer tranquillement sa route vers le first pick après sa défaite contre les Sixers. Au niveau des absences, Smith Jr. portera son plus beau costard ce soir alors que l’interrogation est de mise chez Coby White tout comme chez Satoransky, Gibson et Ntilikina. Dommage puisqu’avec ce cinq, tu tapes la 12ème place easy.

À 1h30, c’est l’heure de l’entrée avec les Hawks qui reçoivent les Blazers puis le Heat qui accueille les Nets de Kenny Atkinson. Un vrai must-win pour les coéquipiers de C.J. McCollum, surtout quand t’as des Pélicans qui viennent de te sucrer la neuvième place au classement. Damian Lillard toujours absent, les fans de l’Oregon devront s’en remettre à Melo et Christian-Jacques pour venir à bout du tandem Young-Collins qui viennent de coller 140 points dans la musette des Nets. En parlant d’eux, Brooklyn effectue de son côté un déplacement périlleux à l’American Airlines Arena. En galère actuellement et se situant à la huitième position dans la Conférence Est synonyme de sweep contre les Bucks en avril prochain, la troupe de Kevin Durant, Kyrie Irving et Spencer Dinwiddie cherchera à se relancer contre les tueurs à gage de South Beach. Attention tout de même, les Floridiens viennent de réenclencher la marche avant en battant les Mavs des wonderboys Doncic et Porzi malgré un Seth Curry déguisé en Steph Curry (37 points à 8 sur 9 de loin).

Le plat principal vous sera servi à 2h du matin. Ce sera l’occasion de déguster un Cavaliers – Pacers qui sent bon le 1er tour des Playoffs 2018 en plus du Grizzlies – Lakers au FedExForum. S’ils veulent enchaîner une troisième victoire de rang, les fermiers de l’Indiana ne pourront pas se permettre de prendre ce match à la légère car la franchise de l’Ohio est en train de saboter son opération tanking dans les grandes largeurs avec deux victoires convaincantes face à deux gros poissons de l’Est que sont Miami et Philadelphie. Concernant les blessés, exceptés Drummond, Exum et McKinnie, rien est à signaler des deux côtés. Dans le Tennessee, c’est la grise mine pour les Oursons de Jenkins. Zéro victoire pour cinq défaites depuis la reprise post-All-Star Break, Clarke et Jackson Jr. indisponibles, les conditions ne sont pas idéales pour recevoir les premiers de la Conférence Ouest qui pourraient être aussi privés de quelques uns de leurs soldats dont Green, James et Davis.

Pour le dessert à 2h30, la NBA nous a concocté un Celtics – Rockets accompagné d’un Spurs – Magic. C’est le main event de la soirée, les fusées texanes atterriront ce soir au TD Garden pour en découdre avec des Celtes menés par leur jeune superstar Jayson Tatum. Battu avant le All-Star Break par ces mêmes Rockets, l’ancien Duke aura à coeur de remporter le deuxième round entre ces deux formations même si son meneur étoilé Kemba Walker manquera une nouvelle fois à l’appel. Un qui joue bien comme un All-Star en ce moment, c’est Evan Fournier. Le chauve refoulé de Saint-Maurice espère garder sa bonne forme des derniers matchs et pourra compter sur Aaron Gordon auteur d’un triple-double contre les Wolves dernièrement (comme quoi tout arrive). Face à eux se dresseront les Spurs, privés ce soir de LaMarcus Aldridge, qui n’auront pas d’autre choix que de gagner s’ils veulent continuer à croire ne serait ce qu’un tant soit peu aux Playoffs.

Enfin à 3h, Les Warriors visiteront la Talking Stick Resort Arena des Suns et feront office de petit café pour terminer cette nuit de dégustation. Finish en douceur qui mettra en avant le treizième face au quinzième de la Conférence Ouest. Devin Booker en profitera sûrement pour scorer ses 25 points avec une main dans le slip, Deandre Ayton peaufinera son entente avec Ricky Rubio sur pick-and-roll dans le but de devenir le meilleur duo dans cette discipline tandis que l’armada de Golden State désirera sans doute présenter un meilleur visage que celui affiché lors de leur dernière rencontre contre les Lakers. Jordan Poole et Andrew Wiggins laisseront potentiellement Draymond Green bien seul puisqu’ils demeurent tous les deux incertains pour l’affiche de ce soir.

Voilà pour le gueuleton de la nuit. Pensez à bien laisser de la place dans votre estomac et à faire la bise à vos proches qui sont nés le 29 février avant qu’ils retournent se terrer dans leur grotte pendant les quatre prochaines années.