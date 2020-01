Dwight Howard veut l’aide de Kobe Bryant pour le Slam Dunk Contest : qui veut voir une engueulade en direct ?

Même si tous les regards des fans de NBA sont braqués sur Paris ces derniers jours, le All-Star Weekend approche à grands pas. A défaut d’avoir la liste complète des participants au Slam Dunk Contest, on en a appris un peu plus sur les plans de Dwight Howard… qui souhaite impliquer Kobe Bryant dans son concours. Bonne chance pour le convaincre !

Alors que l’on a tous pleuré lorsqu’on a appris que Ja Morant avait refusé l’invitation de la NBA pour le Slam Dunk Contest, une nouvelle info concernant le concours le plus attendu de la soirée du samedi est tombée. Selon Dave McMenamin d’ESPN, l’intérieur des Lakers compterait sur Kobe Bryant pour l’assister dans ses envolées chicagoanes. Alors est-ce que Superman a oublié ses différents avec Vino et serait tout d’un coup devenu son BFF depuis son retour à Los Angeles et maintenant que l’ancien MVP est à la retraite ? Disons plutôt que le triple DPOY connaît les rouages du concours et on frôlerait le coup de génie si l’invitation était acceptée. Parce qu’un slam en duo avec le Black Mamba fera automatiquement le tour de la planète basket. Alors pour se donner plus de chances et faire oublier le fait qu’il approche doucement des 85 ans et qu’il a perdu un peu de détente depuis l’édition 2008, D12 cherche à conquérir le cœur du public. Et ramener le légendaire numéro 24 des Lakers pour un concours de dunks, ça va forcément accélérer notre rythme cardiaque. Il est malin quand il veut.

« Est-ce que je lui ai demandé ? Pas encore. Je dois juste avoir le soutien des fans avant tout. Préparer le terrain. J’ai besoin de vous les gars. Ça serait excellent s’il recevait des messages du genre ‘Yo Kobe, est-ce que tu peux aller au concours de dunk avec Dwight ?' »

En invitant Kobe Bryant mais surtout en impliquant les fans, Dwight réussit à faire monter la hype d’un concours de dunks qui déçoit depuis quelques années. Cette idée nous remet en tête certains duos légendaires qui ont marqué l’histoire du SDC. Si on vous dit petit meneur aux cheveux longs qui a démontré ses talents de passeur mais également de footballeur lors de certains concours ? Bingo, on parle évidemment de Steve Nash et de ses passes de la tête pour Amar’e Stoudemire. S’ils veulent reformer le duo aujourd’hui, il faudra faire le voyage lors du All-Star Game israélien cette année. Autre ancienne gloire NBA souvent utilisée pour faire lever les fans de leur siège, non pas en tant que passeur, mais en tant qu’objet : le Shaq himself. En même temps, le mec a passé sa carrière à dunker sur les gens, alors il faut bien que la routourne tourne comme dirait Ribéry. Mais connaissant un peu Kobe, on n’est pas à l’abri de le voir accepter et décider de se retourner au dernier moment pour mettre un contre bien gênant à son ancien coéquipier turbulent aux Lakers. Ça serait très drôle et vu la mentalité du Mamba, c’est pas impossible.

Vous êtes prévenus, Dwight Howard a plein d’idées en tête pour animer ce concours. Alors sortez votre plus belle cape de Superman et préparez vous à voir un Dwidwi volant du côté de Chicago. S’il réussi à avoir Kobe, il va se mettre dans la poche pas mal de fans, pas bête le D12.

Source texte : ESPN