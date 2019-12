Preview de la soirée NBA : six matchs au programme, aucune vraie affiche, mais plusieurs raisons de se lever quand même

En NBA, avec plusieurs matchs au programme chaque jour, il y a souvent au moins une belle affiche à se mettre sous la dent en pleine nuit. Mais parfois, il arrive que le menu ne fasse pas rêver, et c’est le cas pour ce 30 décembre 2019. Du coup, on va quand même essayer de trouver quelques raisons pour vous donner envie de mettre le réveil.

La soirée commence avec deux matchs à 1h du matin, deux oppositions de la division Southeast. Washington – Miami dans la capitale des States, Orlando – Atlanta dans la capitale de Mickey. Sachant que les Wizards prennent en moyenne 250 points par match et que les Hawks ressemblent plus à une équipe NCAA qu’à une équipe NBA, on ne devrait pas avoir de grosses surprises au niveau du résultat final. Et comme si ça ne suffisait pas, Bradley Beal est incertain côté Sorciers, alors que Trae Young est carrément à l’infirmerie chez les Faucons. Alors pourquoi allumer le League Pass sur le créneau de 1h ? Parce que c’est l’occasion parfaite pour observer de près l’état de la calvitie d’Evan Fournier, et de regarder le fils à Papa Gary Payton II. Bah oui, ce dernier évolue à Washington aujourd’hui et il était même titulaire lors du dernier match face aux Knicks en l’absence de Beal.

Mais si tout ça ne vous branche pas trop, vous pouvez dormir une heure de plus pour débarquer seulement à 2h et mater un Minnesota – Brooklyn qui fait rêver vu les résultats récents des deux équipes. D’un côté, les Wolves restent sur 12 défaites en 13 matchs, tandis que les Nets ont perdu cinq de leurs huit dernières confrontations. Comme les deux formations ne peuvent pas perdre en même temps et que les matchs nuls n’existent pas au basket, on aura droit à un gagnant et c’est déjà pas mal. Dans le même temps, on aura droit aussi à un Chicago – Milwaukee, où vous aurez l’occasion d’admirer l’exceptionnel Ersan Ilyasova. Titulaire lors des deux derniers matchs des Bucks en l’absence de Giannis Antetokounmpo, l’ami Ersan va peut-être faire le three-peat sachant que le Grec pourrait encore une fois regarder le match depuis le banc à cause d’un dos un peu capricieux. Et quand on dit « exceptionnel Ersan Ilyasova », ce n’est même pas une blague hein. 18 points – 17 rebonds contre Atlanta il y a quelques jours, puis 17 points – 14 rebonds contre Orlando, ça rigole pas.

Toujours pas convaincu pour mettre le réveil ? Bon, on va jouer nos dernières cartes. Un Utah – Detroit à 3h du mat’, ou l’affrontement des extrêmes. Vous voulez voir une équipe qui cartonne face une équipe qui coule ? Ça peut être drôle, sauf si vous êtes fan de Detroit bien évidemment. Et puis c’est toujours sympa de mater Joe Ingles avec sa dégaine de vétéran qui joue en D4 le dimanche matin. En plus, le mec est en feu actuellement. Les trois derniers matchs de Joe ? 18/30 du parking ! Eh ouais, il a la main très chaude le Ingles et les ficelles de la Vivint Smart Home Arena risquent encore une fois de cramer. Allez, on termine avec la dernière rencontre de la nuit, un Portland – Phoenix dans l’Oregon à 4h du matin pour finir en beauté, ou pas d’ailleurs. Ça sera peut-être l’occasion d’assister à un vrai match serré, comme la dernière opposition entre les deux équipes qui s’était terminée sur le score de 111-110 en faveur de la bande à Damian Lillard. Justement, avec ce dernier et Devin Booker en face, on a quand même un joli duel de snipers au programme.

Voilà voilà, à vous de voir si quelque chose peut vous intéresser dans ce menu de la mort. Si ce n’est pas le cas, c’est l’occasion ou jamais de récupérer des heures de sommeil, surtout avant la grosse soirée du 31. Allez, sur ce, nous on met le réveil dès 1h pour admirer la défense des Wizards et toutes les belles choses qui vont suivre.