Preview de la soirée NBA : dix matchs, à quatre près, c’était le MLK Day

Cette nuit, la NBA nous bénit avec pas moins de dix rencontres au programme soit environ vingt équipes sur le pont si nos calculs sont bons. Les maths les plus simples sont souvent les meilleurs, place maintenant à la preview des différents matchs à venir, et on ne manque pas de matière. Dure nuit pour les indécis.

Et la soirée commence comme d’habitude à l’Est, à 1h, avec quatre rencontres au plus haut à un certain niveau avec respectivement : Cavaliers – Knicks, Hornets – Magic, Pacers – Mavericks et enfin Wizards – Warriors, matchs à enjeux donc, avec pas moins de quatre équipes qui visent le premier pick de Draft en 2020, une belle brochette de champions donc. Au sommet de cette lutte, une confrontation directe, de celles qui nous font vibrer sur notre fauteuil pour savoir qui, oui qui, des troupes de Kevin Love ou de « Insérer nom joueur Knicks » est la pire équipe ? Monsieur Amour a appris récemment qu’il risquait de ne pas se faire trader, qui sait de quoi il est capable, scorer comme jamais ? Marquer contre son camp ? Faire passer Colin Sexton par-dessus la troisième corde ? Beaucoup d’enjeux et de suspense donc. Sans doute le main event de la soirée. Du côté de Charlotte, la bande de Vavane a une place en Playoffs à assurer, c’est pas la draft, mais ça compte quand même. L’occasion de voir évoluer Malik Monk contre Markelle Fultz tout de même, de quoi montrer du beau jeu. À Indianapolis ensuite, malgré des Conférences différentes, les deux équipes ont des places à consolider. Alors qu’Oladipo est de retour côté Pacers, les Mavs devront évoluer sans Doncic, l’occasion pour les deux équipes de tester de s’ajuster dans un effectif remodelé, amis du beau jeu et des matchs serrés, à 1h, c’est peut-être de ce côté que ça se passe. Enfin, la capitale accueillera des Warriors au pire bilan de la Ligue et qui comptent bien le consolider. Les hommes de Bradley Beal veulent gagner, ceux de D’Angelo Russell voudraient faire semblant de songer à gagner, les deux équipes pourraient presque tomber d’accord avant le coup de sifflet pour que tout le monde y trouve son compte. Concernant le parquet, il semble de qualité et ne pas trop glisser, et surtout, Big Panda, revanchard suite à sa non sélection au All-Star Game, devrait régaler. On a du choix pour démarrer la soirée, tout le monde devrait y trouver son compte, place au plat de résistance.

1h30, vous souhaitez changer d’air après 30 minutes de plaisir, v’là-t’y pas trois autres matchs qui pointent le bout de leur nez. Ça sera donc Nets – Suns, Heat – Sixers et enfin Hawks – Celtics, on aimerait être des parents neutres qui aiment leurs enfants au même niveau, mais le petit second a quand l’air mieux réussi que ses frères. Bon, pour être exhaustif, on va quand même y aller dans l’ordre. À Brooklyn, le FC Kyrie évoluera… sans Kyrie, pas de chance, le gracieux meneur est blessé, à Spencer Dinwiddie de représenter. En face les Suns de Devin Booker… avec Devin Booker, qui devrait une fois de plus réaliser un carton offensif afin de mener son équipe à un… bah, juste à un carton offensif, la victoire au bout n’est malheureusement pas toujours assurée avec les Soleils. Place ensuite au petit préféré, celui qui nous donne envie de le regarder, Miami accueillera Philly dans un duel entre deux équipes aux bilans assez similaires dans le haut du classement. Un match, des retrouvailles et quatre All-Stars avec Jimmy Butler, Bam Adebayo, Joel Embiid et enfin Ben Simmons. Le niveau et le spectacle sont assurés, de part et d’autre, le basket, on connaît, et on est du genre à ne rien lâcher. On vous a dit que c’était notre préféré ? Enfin, les Hawks recevront les Celtics. Trois All-Stars cette fois, avec Trae Young, Kemba Walker et Jayson Tatum, mais bizarrement, en termes de suspense et d’enjeux, on le sent moins. Là encore, une équipe a tout intérêt à gagner, et l’autre à penser à une boule qui tourne dans une belle machine avec plein de numéros. Ah, Trae va avoir l’occasion de se tester face à une défense solide. Kemba et Jayson vont juste avoir l’occasion de se tester.

2h un match, Grizzlies – Pistons, les joueurs de Memphis deviennent de plus en plus excitants à voir jouer, avec, à leur tête, un Ja Morant bien parti pour aller chercher le trophée de Rookie de l’Année. En face, des Boutons poussoirs en galère depuis le début d’année malgré un Andre Drummond toujours aussi efficace au rebond, et un Derrick Rose qui renaît de ses cendres à la mène. C’est le genre de victoires à aller chercher pour les Ours afin de consolider leur huitième place à l’Ouest. D’autant que les deux joueurs du Michigan précédemment cités ne feront peut-être plus partie de leur équipe dans trois jours.

Vous commencez à bailler, faut dire qu’il est tard. 4h, encore une seule rencontre, vous finirez bien par tomber dessus, au moins par hasard en attendant la suite, mais vous êtes vraiment pas obligés. Kings – Timberwolves, duel entre avant-dernier et antépénultième (c’est celui avant l’avant-dernier). Deux équipes qui se cherchent sans trop parvenir à se trouver. Dewayne Dedmon, Robert Covington, un beau match vitrine pour montrer aux autres équipes les joueurs à échanger. La trade deadline, c’est le 6 février, faut pas l’oublier.

Nous voici au dernier match de la soirée, il est 4h30, si vous êtes encore là, déjà, félicitations à vous, vous êtes motivés, et vous allez peut-être vous voir récompensés : Clippers – Spurs. Encore une rencontre de qualité entre une équipe de Los Angeles deuxième de sa Conférence, et des Eperons à ne jamais enterrer malgré une saison en demi teinte. Si Kawhi s’est contenté de la mi-temps du Super Bowl et n’a pas passé une soirée trop mouvementée , le Funny Guy risque de montrer toute son efficacité contre son ancienne équipe. En parlant d’efficacité, aux tirs cette fois, en face, un certain DeMar DeRozan va lui aussi devoir briller pour espérer porter son équipe vers son habituel ticket pour les Playoffs. Allez San Antonio, au Texas, on n’est pas habitué à voir le AT&T Center fermé en avril, ça va être dur, mais c’est ce genre d’exploit qu’il faut aller chercher pour prolonger sa saison.

Tout le monde devrait trouver son compte avec cette soirée donc, entre duel pour la Draft et rencontres entre gros, entre performances collectives et individuelles. Aucune excuse pour rester au lit ce soir, faites tourner la machiné à café, on a dix matchs à regarder.

Source texte : NBA.com