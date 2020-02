On connaît le dernier participant pour le Slam Dunk Contest, et il s’agit de… Pat Connaughton : alors ça on ne l’avait pas vu venir

Le tableau complet du Slam Dunk Contest est désormais connu. Alors qu’il manquait un dernier participant, il a été dévoilé ce lundi et ce n’est pas vraiment le nom qu’on attendait. Mesdames et messieurs, on aura Pat Connaughton au concours de dunks cette année !

What ? Pat Connaughton ? C’est une blague ? Nope, c’est bien le joueur de Milwaukee qui sera sur le parquet du United Center le samedi 15 février prochain pour maltraiter les arceaux aux côtés d’Aaron Gordon, Derrick Jones Jr. et Dwight Howard. La nouvelle a été annoncée par Shams Charania de The Athletic sur son compte Twitter. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Patoche sort un peu de nulle part car personne ne l’attendait vraiment dans le tableau. Forcément, après avoir eu la confirmation concernant la participation de Gordon il y a quelques jours, on était nombreux à imaginer un remake du duel épique de 2016 entre le dunkeur fou du Magic et Zach LaVine. Bah oui, avec le All-Star Weekend qui se déroule à Chicago, dans la ville où évolue LaVine, c’était une vraie possibilité, d’autant plus que Zach avait bien reçu l’invitation. Mais finalement, c’est donc Connaughton qui prendra le dernier spot et on avoue qu’il y a une pointe de déception qui domine à l’écriture de ces lignes. On ne dit pas ça contre notre ami Patoche, mais un nouveau duel entre Gordon et LaVine aurait eu de la gueule. Ces deux-là avaient proposé un incroyable spectacle il y a quatre ans et on voulait un Acte II, histoire qu’Aaron puisse prendre sa revanche sur Zach, tout ça dans sa propre maison. Il était plutôt pas mal ce scénario non ?

Milwaukee’s Pat Connaughton has committed to invite to the NBA Slam Dunk contest at All-Star weekend in Chicago, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Aaron Gordon, Dwight Howard, Derrick Jones Jr., Connaughton so far set. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2020

Pat Connaughton donc. Ça sera une première participation pour lui, contrairement aux trois autres. Gordon a en effet participé à l’édition 2016 et 2017, Dwight a fait le concours trois années de suite entre 2007 et 2009 (avec une victoire en 2008), tandis que Derrick Jones Jr. était de la partie en 2017 également. Connaughton n’est pas forcément le premier mec à qui on pense quand on parle de dunkeurs NBA, et c’est d’ailleurs pour cela que sa participation surprend un peu tout le monde. Mais le garçon a quand même quelques qualités athlétiques non négligeables. Il est capable de bien décoller pour planter des tomars, alors on va se laisser surprendre. Qui sait, peut-être qu’il va nous sortir de très belles choses et ainsi justifier sa place dans ce concours. En tout cas, il ne partira pas dans le costume de favori. Aaron Gordon et Derrick Jones Jr. sont probablement les deux mecs qui sont les mieux placés pour remporter ce Slam Dunk Contest 2020. On sait ce que Gordon est capable de faire, et DJJ est un véritable phénomène quand il s’agit de monter à l’arceau. Quant à Dwight, il a encore de beaux restes et on peut compter sur lui au niveau de la créativité et du spectacle, mais il ne faut pas oublier qu’il a 34 balais.

Au milieu de tout ça, Pat Connaughton va tenter de mettre le public dans sa poche, un public qui attendait sans doute Zach LaVine. Ce sera l’occasion pour Patoche de montrer à tout le monde qu’il a lui aussi de la dynamite dans les jambes.

Source texte : The Athletic