Joueurs de la semaine en NBA : Jaylen Brown et Brandon Ingram récompensés, big up à la Draft 2016

Pour le dernier lundi de l’année, la NBA a décidé de récompenser deux joueurs issus de la Draft 2016 pour leurs performances de la semaine passée. Jaylen Brown et Brandon Ingram, c’est pour vous les gars.

Grâce à leurs prestations depuis le début de la saison, Jaylen Brown et Brandon Ingram font partie des candidats pour le titre de Meilleure Progression de l’Année. Tous les deux évoluent actuellement dans leur quatrième saison NBA et on peut dire qu’ils cartonnent, eux qui terminent 2019 en trombe. Commençons par Jaylen. Le joueur des Celtics, sélectionné avec le troisième choix de la Draft 2016, a d’abord marqué les esprits à Noël avec une superbe perf à 30 points sur le parquet des Raptors. On s’en rappelle, il a éclaboussé de son talent le début du Christmas Day avec des moves bien kiffants. Sur un petit nuage et en pleine confiance, il a enchaîné contre les Cavaliers avec 34 pions au compteur. Moins en vue contre Toronto samedi, Brown a quand même terminé la semaine avec des moyennes de 27 points et 6,7 rebonds à 62,2% au tir dont un très gros 57,9% du parking. Les Celtics ont remporté deux matchs sur trois sous son impulsion, et ce titre de joueur de la semaine est d’ailleurs une grande première pour Jaylen.

Grande première aussi pour Brandon Ingram, récompensé à l’Ouest. Et comme Brown, il a lui aussi brillé à Noël en claquant son record from downtown, un magnifique 7/9 de loin pour finir avec 31 points et ainsi gâcher la fête à Denver. Au passage, jamais personne n’avait rentré autant de tirs primés lors du Christmas Day. Suite à cette performance, Ingram a continué son chantier contre Indiana et Houston, avec 24 et 27 points. Au total, la semaine de BI se traduit par la ligne de stats suivante : 25,3 points, 7,3 rebonds, 4,5 passes décisives et 2 interceptions, le tout à 49,3% au tir, 54,2% derrière l’arc et un parfait 100% de réussite depuis la ligne des lancers francs. Pas mal pour un mec qui donne l’impression de jouer en étant shooté. Mais ce qui est encore plus impressionnant dans tout ça, c’est le bilan des Pelicans. Attention les yeux, New Orleans a remporté quatre victoires en autant de matchs ces derniers jours. Oui oui, ça gagne à NOLA en ce moment. Alors certes, Malcolm Brogdon n’a pas joué côté Pacers et les Fusées ont dû se débrouiller sans James Harden et Russell Westbrook, mais la série de victoires des Pels est quand même à souligner.

Du neuf donc en ce lundi 30 décembre, avec deux jeunots qui n’avaient jamais connu la joie d’être joueur de la semaine. Une récompense qui symbolise la belle campagne de Jaylen et Brandon, qui vont désormais devoir poursuivre leur belle ascension.

