Une petite nuit en NBA avec seulement 4 matchs mais on a eu droit à quelques scénarios qui ont fait parler. On vous raconte tout ça dans le résumé maison !

Les résultats de la nuit NBA

Cavs – Nets : 109-104 (stats)

– Nets : 109-104 (stats) Pistons – Wizards : 123-103 (stats)

– Wizards : 123-103 (stats) Pacers – Bucks : 115-114 (stats)

– Bucks : 115-114 (stats) Pelicans – Clippers : 127-120 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Revenus de loin face aux Nets, les Cavs enchainent une 15e victoire de suite (109-104)

Tyrese Haliburton fait craquer les Bucks avec un game winner insensé ! (115-114)

Aucun suspense entre les Pistons et les Wizards. Cade Cunningham et sa bande se sont baladés et ils collent toujours au short des Pacers et des Bucks pour la 4ème place à l’Est.

Défaite qui tombe mal pour les Clippers à New Orleans. Rapidement menés, les coéquipiers de Kawhi Leonard avaient pourtant repris le contrôle du match en 3ème quart mais une avalanche de tirs à 3-points et un super money time de Zion Williamson ont fait la différence pour NOLA.

Nicolas Batum (Clippers) face aux Pelicans : 8 points, 2 rebonds, 1 interception, 2 contres, 3/9 au tir dont 2/8 à 3-points en 28 minutes.

Alexandre Sarr (Wizards) face aux Pistons : 8 points, 7 rebonds, 2 passes, 1 contre, 4 ballons perdus, 2/9 au tir dont 1/3 à 3-points, en 23 minutes.

Le highlight de la nuit

TYRESE HALIBURTON SINKS IT 🤯

FOUR POINT PLAY WITH A CHANCE FOR THE WIN! pic.twitter.com/2vCbYyb86b

— NBA on TNT (@NBAonTNT) March 12, 2025

