Sur la touche depuis début janvier à cause d’une blessure à la cheville, Jonathan Kuminga est pleinement rétabli et il devrait faire son retour au sein du groupe des Warriors ce jeudi face aux Kings.

Attention la Conférence Ouest, les Warriors sont en train d’arriver en force. Avec l’intégration réussie de Jimmy Butler et un Stephen Curry en pleine confiance, Golden State a retrouvé des couleurs et reste sur 9 victoires en 10 matchs ! De quoi intégrer le Top 6 de sa Conférence et peut-être même mieux selon la fin de saison des uns et des autres. Pour viser encore plus haut, Steve Kerr va pouvoir compter sur un renfort de poids avec Jonathan Kuminga.

Selon Shams Charania d’ESPN, l’ailier-fort a reçu le feu vert des toubibs et il va être réintégré au groupe des Dubs, avec une reprise prévue ce jeudi face aux Kings dans le derby californien.

Golden State Warriors forward Jonathan Kuminga – out since Jan. 4 with a sprained ankle – plans to return to the lineup on Thursday against the Sacramento Kings, sources tell ESPN. Kuminga averaged 20.5 points in his last 14 games played, and now reintegrates to a surging team. pic.twitter.com/GvFFkI4OvC

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 11, 2025

C’est une super nouvelle pour Golden State, qui récupère l’une de ses principales armes au scoring cette saison (plus de 16 points par match) et un profil athlétique qui devrait faire du bien des deux côtés du terrain. Si on peut s’attendre à ce qu’il soit un peu rouillé après deux mois sans jouer (à voir si ses minutes seront limitées ou pas), l’apport de Kuminga pourrait faire une grosse différence pour les Warriors sur cette fin de saison, alors que l’équipe a déjà une bonne tête d’épouvantail en vue des Playoffs.

Source texte : ESPN