Programme NBA : les Sixers reçoivent les Bulls, duel alléchant entre deux grosses équipes (non)

Huit matchs sont au programme de cette nouvelle nuit de NBA. Un menu aux petits oignons qui devrait plaire à la fois aux vacanciers, au couche-tard ou aux insomniaques.

Le programme NBA de ce soir

1h : Detroit Pistons – Los Angeles Clippers

1h : Washington Wizards – Brooklyn Nets

1h : Philadelphia Sixers – Chicago Bulls

1h : Indiana Pacers – Denver Nuggets

1h30 : Atlanta Hawks – Miami Heat

2h : Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves

3h : Utah Jazz – Portland Trail Blazers

4h : Sacramento Kings – Charlotte Hornets

Sixers vs Bulls : qui remportera le duel des mauvaises dynamiques ?

À l’Est, on a les équipes qui performent comme Detroit ou Boston et celles qui performent beaucoup moins comme les Sixers et les Bulls. Deux franchises au top de leur forme puisqu’elles cumulent une jolie série de 13 défaites consécutives, six pour Chicago et sept pour Philly.

Bonne nouvelle pour les fans d’une des deux franchises, ils pourront aller se coucher en retrouvant le sentiment de la victoire.

Plus qu’à savoir de quel côté les Dieux du basket vont se ranger, mais quoi qu’il en soit, on n’est vraiment pas certain que cette rencontre offrira du beau basket.

Denver de retour sur le chemin de la victoire ?

Les Nuggets ont enchaîné neuf succès de rang. Une belle série qui n’a pas plu aux détracteurs accusant la franchise du Colorado de ne tabasser que des équipes faibles. Un sentiment renforcé par cette défaite survenue il y a quelques jours face aux Lakers.

Néanmoins, la bande de Nikola Jokic a donc l’occasion de faire taire ces critiques en défiant des Pacers, certes en back-to-back, mais Indiana a roulé sur les Clippers hier soir et arrive en pleine forme.

Ce duel à 1h du matin devrait bien faire quelques étincelles.

Shai Gilgeous-Alexander vs Anthony Edwards : sortez le pop-corn

Au milieu de la nuit, place à un duel entre Shai Gilgeous-Alexander et Anthony Edwards histoire de nous maintenir éveillés. Le premier se classe parmi les favoris au MVP tandis que le second tente tant bien que mal de porter une équipe des Wolves qui est sur une sale série de quatre défaites en cinq matchs.

Si les dynamiques sont différentes, le duel entre deux des meilleurs joueurs de la Ligue est quant à lui est alléchant.