Les Spurs de Victor Wembanyama ne joueront pas à Paris en 2026

En déplacement à Paris en janvier dernier pour affronter deux fois les Pacers, les Spurs de Victor Wembanyama ne reviendront pas dans la capitale la saison prochaine.

L’information a été donnée par Maxime Aubin de L’Équipe ce lundi soir, qui se base sur des sources proches du dossier.

🚨 Info L’Équipe : C’était attendu et c’est désormais confirmé. Après les deux matches face à Indiana cette année, les Spurs ne reviendront pas jouer à Paris en 2026.https://t.co/RaHC9HlbtQ pic.twitter.com/F1JHwb6Hwx

— Maxime Aubin (@MaximeAubin1) February 24, 2025

Si la NBA n’a pas encore officiellement dévoilé ses plans pour les prochains matchs à l’international, on savait déjà que Paris ne représentait plus forcément une priorité pour la Grande Ligue (qui a organisé cinq matchs en France depuis 2020), et ce malgré la présence du phénomène française Victor Wembanyama. On a appris récemment que Manchester était une destination potentielle grâce à sa toute nouvelle salle (la Co-op Live Arena), tandis que la ville de Berlin semble aussi faire partie des candidats crédibles.

Ne pas revoir les Spurs de Wemby à Paris en 2026 n’a donc rien d’une surprise, même s’il y a forcément une pointe de déception au moment d’écrire ces lignes. On espère néanmoins que la NBA reviendra à Paname dans un avenir pas trop lointain, si possible avec Victor en tête de file !

Source texte : L’Équipe

