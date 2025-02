L’Équipe de France s’offre la Bosnie-Herzégovine, Elie Okobo colle le game winner ! (76-74)

Une rencontre plutôt moyenne d’une Équipe de France qui a globalement eu du mal à réciter son basket, mais une victoire à la fin. Il a fallu une très grosse fin de match des Bleus et un game winner d’Elie Okobo pour s’imposer à Orléans et signer un 6/6 en qualifications pour l’Euro 2025. On retrouvera désormais nos tricolores à la fin de l’été pour la compétition continentale.

Il ne manquait que ce succès face à la Bosnie-Herzégovine pour réussir le 6/6 et partir à l’Euro 2025 en ayant assumé le statut de poids-lourd européen. Les Bleus auraient pu s’assurer un succès moins stressant, peut-être avec un match un poil plus appliqué dans son ensemble. Les pertes de balle ont plombé le groupe de Frédéric Fauthoux durant la majeure partie du match. En attaque, pas mal d’imprécisions qui tiennent une Bosnie-Herzégovine combative dans le match. Il ne faut par ailleurs rien enlever à la formation adverse, qui a failli réussir son hold up.

Mais voyez-vous, Elie Okobo est un grand joueur de basketball. Après avoir accusé plusieurs possessions de retard à quelques minutes du terme, les Bleus ont enfin montré leur vrai visage. Plusieurs tirs capitaux à 3-points signés Matthew Strazel puis des gros rebonds de Yoan Makoundou, avant une ultime possession pour la gagne. Elie Okobo balle en main, le chrono tourne jusqu’à l’initiative. Drive, tir en déséquilibre, ficelle. Magnifique !

L’Équipe de France termine la phase de qualification invaincue. Direction l’Euro, avec un groupe qui sera forcément différent (joueurs EuroLeague et NBA) et pas mal de choix difficiles pour Frédéric Fauthoux. D’ici là, des saisons en club sont à terminer. On se voit en septembre !