Preview France – Bosnie-Herzégovine : déjà qualifiés pour l’Euro, les Bleus veulent faire plaisir aux fans

Du côté d’Orléas et de Co’Met à 21h, l’Équipe de France masculine terminera sa campagne de qualification pour l’Euro 2025, l’objectif accompli. Une partie pour du beurre sur le papier, mais pas sur le terrain. Le groupe de Fred Fauthoux aura a coeur de régaler le public venu célébrer le basketball tricolore.

Une rencontre qui n’aura aucun impact sur le dénouement du groupe de qualification de la France. Les Bleus seront dans le nord de l’Europe à la fin de l’été pour conquérir une deuxième médaille d’or continentale. D’ici là, il y a déjà ce soir, et la réception de la Bosnie-Herzégovine à Orléans. Avec l’objectif affiché de réaliser le 6/6. Afin de retourner en club avec le goût du travail bien fait.

Un seul objectif : 6 sur 6 ✅ #TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/i2fr1Qsc9n

La rencontre sera diffusée gratuitement sur DAZN, et pour ceux qui n’ont pas eu leur dose de bleu et de France, paraît qu’on a sorti un livre qui retrace toute l’histoire des Bleus et des Bleues. Avec des centaines d’anecdotes trouvées dans les méandres des journaux d’époque et des récits de ceux qui ont vécu l’aventure tricolore.