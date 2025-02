Docu-série “Court of Gold” : les 5 moments qui nous ont marqués

Il y a une semaine sortait le docu-série “Court of Gold” de Netflix, revenant sur le tournoi de basket aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Comme on ne voulait pas vous spoiler, on a préféré rester discret ces derniers jours, mais on peut désormais vous dévoiler les cinq moments qui nous ont le plus marqués.

Les larmes de Kevin Durant

Épisode 2, 40e minute

Quadruple champion olympique et meilleur marqueur de l’histoire de Team USA, Kevin Durant a quasiment toujours répondu présent lors des grandes compétitions internationales. Pour l’amour de son pays, pour l’amour de la compétition, mais surtout pour l’amour du basket. Et s’il y a bien une séquence qui résume tout ça, c’est celle à la fin de l’épisode 2, quand KD a versé quelques larmes au moment d’expliquer ce que signifie l’expérience olympique pour lui. Clairement l’un des highlights de la série.

“J’ai regardé dans le public, il y a 27 000 personnes de tous les horizons, de pays différents, qui se rassemblent juste pour voir du basket, c’est incroyable. J’essaye au maximum de rassembler les gens (à travers le basket). […] Je viens de quartiers où les gens ne s’adressent même pas la parole. Il y a tant de haine dans le monde, aussi. Quand les gens commencent à rire et plaisanter grâce au basket, c’est cool à mes yeux, et ça me rend émotif. Le basket m’a sauvé la vie. Ça nous a fait sortir de la merde, moi et ma famille, et j’en suis reconnaissant.”

Kevin Durant tearing up about playing on the Olympic stage is a moment to witness.

Court of Gold premieres in 12 hours. pic.twitter.com/jWSAC9pA5a

— Netflix (@netflix) February 17, 2025

Shai Gilgeous-Alexander qui regarde le 100m, bouche bée

Épisode 3, 3e minute

La magie des Jeux Olympiques, c’est que les meilleurs athlètes du monde entier se réunissent au même endroit et que toutes les disciplines sont représentées. Cela nous offre des moments rares que Netflix n’a pas oublié de partager : Kevin Durant qui dit que la gymnaste Simone Biles serait capable de dunker, Anthony Edwards qui pense pouvoir battre une joueuse américaine de ping-pong, et surtout Shai Gilgeous-Alexander qui regarde le 100m depuis les tribunes du Stade de France.

Kevin Durant saying Simone Biles can dunk is my favorite part in Court of Gold. pic.twitter.com/9jl8McCzXj

— Netflix (@netflix) February 22, 2025

Fils d’une mère qui a couru le 400m aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, Shai Gilgeous-Alexander ne voulait pas rater l’épreuve reine des JO, finalement remportée par Noah Lyles d’un cheveu.

“Il a gagné de 5 millièmes de seconde, c’est dingue !” – SGA

Le gros coup de gueule de Nicolas Batum

Épisode 4, 2e minute

En bon capitaine, Nicolas Batum n’a jamais eu peur d’élever la voix quand c’était nécessaire. En particulier dans les moments difficiles. Et des moments difficiles, il y en a eu lors du parcours des Bleus vers la médaille d’argent. Comme ce match contre l’Allemagne à la fin de la phase de poules, quand la France a pris l’eau en première mi-temps (27-48). Une fois revenu aux vestiaires, Nico a ainsi poussé une grosse gueulante, en mode Tony Parker face à l’Espagne.

“On veut la médaille d’or, on veut être champion olympique… MON CUL OUAIS ! On s’est fait défoncer l’année dernière, ça n’a rien changé cette année, on fait la même chose cette année. Ils sont en train de rigoler face à nous. Et PERSONNE ne réagit, tout va bien.”

Revigorés par les mots de Batman, les Bleus ont réagi en deuxième mi-temps face à l’Allemagne. Cela n’a pas suffi pour éviter la défaite, mais ça a aidé l’Équipe de France à revenir sur les bons rails pour réaliser un parcours magique vers la finale.

« On veut la médaille d’or, mon cul ouais ! »

Les caméras de Netflix ont capté le coup de gueule d’un Nicolas Batum furieux à la mi-temps de la défaite des Bleus contre l’Allemagne (85-71) en phase de groupes des Jeux Olympiques 2024.

➡️ https://t.co/L8GrzCF5Jz pic.twitter.com/BlOIkAFjAR

— L’ÉQUIPE (@lequipe) February 18, 2025

La séquence qui revient sur le shoot iconique de Stephen Curry

Épisode 6, 32e minute

Sans surprise, le docu-série “Court of Gold” atteint son paroxysme quand il revient sur le “Golden Dagger” de Stephen Curry, ce tir légendaire qui a définitivement fait basculer la finale en faveur de Team USA face à la France.

Pendant trois minutes qui paraissent hors du temps, le meilleur shooteur de l’histoire raconte le plus grand shoot de sa carrière, ponctué par sa célébration “Night Night” qui continue de hanter nos nuits.

Good documentary just came out the clip below showcases it. Court of gold on Netflix.

I also made a video on the curry shot in the Olympics, diving into deeper layer to curry’s nba career. Watch below.https://t.co/hEGKJJs0PP pic.twitter.com/H99yLT9f59

— NBA Coach M @MagGamerInc (@NBACoachM) February 19, 2025

“Fucking Steph Curry, Jesus-Christ !”. Même son coach aux Warriors Steve Kerr, pourtant habitué aux exploits de Curry depuis dix ans, avait du mal à y croire.

“99,99999% des joueurs dans ce monde auraient raté ce shoot” a ajouté Nicolas Batum, obligé de s’incliner et d’admirer la greatness de Steph.

“99.99999% of the players in the world would have missed that shot. Only one guy could have made it. Him.”

Steph Curry looks back on THAT insane Golden Dagger in Court of Gold, now playing. pic.twitter.com/ySjOEJRcx4

— Netflix (@netflix) February 18, 2025

C’est clairement l’un des plus grands moments de l’histoire du basket, et de la série par la même occasion. Même si ça fait toujours aussi mal de remuer le couteau dans la plaie…

L’avertissement de Victor Wembanyama pour boucler la série

Épisode 6, 42e minute

Dans les dernières secondes de l’ultime épisode, après la célébration de Team USA sur les marches de l’Arena Bercy et les larmes de l’Équipe de France, le docu-série se termine par un focus rapide sur Victor Wembanyana, en interview suite à la finale perdue.

Wemby : “Vous savez, je m’inquiète pour nos adversaires dans quelques années.” – Journaliste : “Oui ? En NBA et…” – Wemby : “Partout.”

Le reste du monde est prévenu.

The Wemby interview to close out Court of Gold ngl felt like a post credit scene pic.twitter.com/TLaeA3eseM

— 😷 (@LAhenny23) February 19, 2025