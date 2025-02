En difficulté avant la trade deadline de début février, les Warriors avaient besoin d’un coup de boost pour relancer leur saison. Ce coup de boost, il est arrivé par l’intermédiaire de Jimmy Butler, qui a complètement revigoré Golden State pour le plus grand bonheur de Draymond Green.

Quand vous possédez le statut de Draymond aux Warriors, vous avez le pouvoir d’influencer les décisions du management. Et quand vous avez une grande bouche comme Draymond, le message est souvent très clair et sans filtre.

“Allez chercher un autre conn*rd !”

Voici ce qu’aurait répété Green au manager général Mike Dunleavy Jr. avant la trade deadline si l’on en croit The Athletic. Traduction (en prenant un vocabulaire moins grossier) : recrutez une autre tête brûlée qui – à la manière d’un Draymond – n’a pas peur de se frotter aux adversaires et dont le côté compétitif flirte parfois avec les limites.

C’est ainsi que le management des Warriors a décidé de se tourner vers Jimmy Butler, en instance de départ à Miami.

Si Jimmy et Draymond représentent des profils de basketteurs différents, ils ont de nombreux points communs. Aucun des deux ne baisse les yeux face à la concurrence, c’est même tout le contraire. Tous les deux jouent avec une intensité que peu de joueurs NBA sont capables de concurrencer. Aucun des deux n’a peur du conflit. Tous les deux possèdent ce petit truc en plus capable de faire basculer un match de basket.

Si avoir deux joueurs de ce type peut provoquer des étincelles au sein d’une même équipe, ils peuvent aussi sublimer cette dernière. Et c’est ce que fait Jimmy Butler aujourd’hui aux côtés de Draymond à Golden State. On a déjà parlé de tout ce que pouvait apporter Jimmy aux Warriors sur le parquet, mais c’est peut-être dans les têtes que son impact est le plus déterminant.

“Je sais à quoi ressemble une équipe championne. Je sais quel comportement il faut avoir sur le terrain face aux adversaires. Quand vous gagnez un titre, vous n’êtes pas toujours meilleur que l’équipe que vous avez battue. Mais vous connaissez la méthode pour gagner. Et cela fait partie de ce comportement (qu’il faut avoir). Je pense qu’en tant que franchise, en tant qu’équipe, avec la composition de notre équipe, nous avions besoin d’un peu plus de cela. Et nous l’avons désormais.” – Draymond Green sur l’arrivée de Butler

Considéré par Draymond Green comme “la pièce qui manquait” aux Warriors pour retrouver le devant de la scène, Jimmy Butler est comme un poisson dans l’eau dans la Baie de San Francisco. Il a tout de suite trouvé sa place dans le collectif des Warriors, et les Warriors ont tout de suite senti son impact sur le terrain comme dans les vestiaires.

Avec cinq victoires en six matchs depuis l’arrivée de Jimmy, les Dubs ont retrouvé le “swagger” (dixit Steve Kerr) et la confiance qu’ils avaient besoin pour se mêler à la guerre du Wild Wild West. Jusqu’où pourront-ils aller ?

“Je le dis : nous allons gagner le titre” – Draymond Green

