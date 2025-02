Avec le nouveau deal de droits TV et les récents départs d’ESPN, cela bouge beaucoup dans le monde médiatique de la NBA. On se demandait notamment qui allait commenter les prochaines Finales avec Doris Burke et Mike Breen. On a désormais la réponse : Richard Jefferson.

Commentateur régulier sur ESPN, l’ancien joueur des Nets aura l’honneur de prendre le costume d’analyste pour les prochaines Finales NBA au mois de juin. Selon The Athletic, Jefferson complète donc le trio avec Burke et Breen, et remplace officiellement J.J. Redick (désormais entraîneur des Lakers) qui était aux commentaires lors des Finales 2024.

Richard Jefferson a été préféré à Jay Bilas et Tim Legler, qui commentent aussi sur ESPN cette saison.

NEWS: Richard Jefferson will join Mike Breen and Doris Burke on ABC/ESPN’s top broadcast team, which will call the NBA Finals, sources tell @AndrewMarchand.

More ⤵️https://t.co/X1hQCwoHpk pic.twitter.com/EVUXrTzwgH

— The Athletic (@TheAthletic) February 24, 2025

Comme le rappelle The Athletic, Jefferson arrive en fin de contrat avec ESPN. Ce sera donc l’occasion pour lui de marquer des points sur la grande scène pour prolonger avec la célèbre chaîne. À moins qu’il n’opte pour Amazon Prime – nouveau partenaire de la NBA à partir de 2025-26 – qui est intéressé par ses services…

Source texte : The Athletic