Kevin Garnett, bientôt membre de la direction des Wolves ?

Selon les médias locaux de Minneapolis, Kevin Garnett pourrait renouer avec les Wolves dans un futur proche. Cela dépendrait néanmoins de l’avancement de la vente de la franchise, un sujet sur la table depuis un bon moment.

Kevin Garnett de retour avec un rôle dans l’organigramme des Wolves, sa franchise de toujours. L’histoire serait belle, mais est liée au départ de Glen Taylor, le propriétaire actuel de l’équipe. Le duo Alex Rodriguez – Marc Lore est actuellement en pleine bataille juridique pour finaliser l’acquisition des Wolves, vente qui avait été annulée au dernier moment par Taylor en mars 2024.

Kevin Garnett reportedly plans to join the Timberwolves front office when Alex Rodriguez and Marc Lore take official ownership of the team

(via: @Charley_Walters) pic.twitter.com/nnBWB5XGfT

— Wolves Lead (@TWolvesLead) February 23, 2025

Pour l’instant, les sources à l’origine de l’information ne sont pas précises quant au rôle qu’occuperait Garnett au sein de la franchise. On peut néanmoins imaginer que cela touche au sportif, peut-être dans une équipe de recrutement, un rôle de directeur des opérations basket. Particulièrement apprécié des fans, Kevin Garnett a eu une histoire compliquée avec Taylor, suite au décès de Flip Saunders. Son maillot n’est d’ailleurs toujours pas retiré par la franchise, alors qu’il l’est chez les Celtics… une erreur qui sera réparée dès que la vente sera finalisée, si cela arrive.