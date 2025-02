Ils sont partis à quatorze cette saison, comme la saison dernière… mais en mieux. En mieux, car aujourd’hui une bonne partie du contingent tricolore fait du bruit en NBA du bruit, un peu ou beaucoup. Suffisamment en tout cas pour qu’on s’y intéresse de très près, quitte à vous faire un gros récap chaque semaine, en plus de la couverture quotidienne sur le site et les réseaux sociaux de TrashTalk. Cette semaine ? On a appris une bien mauvaise nouvelle en provenance de San Antonio…

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Le All-Star Weekend nous avait offert un Victor Wembanyama taquin le samedi et investi le dimanche, mais le retour de San Francisco aura en réalité été un retour… de bâton. Thrombose veineuse détectée, on ne vous fait pas un dessin (on vous en a fait un ici) mais c’est potentiellement assez grave et ça tiendra Wemby éloigné des parquets pendants plusieurs mois. Saison terminée, pas de DPOY, pas de All-NBA Team et probablement pas d’Euro, on ne vous cache pas que ça tire pas mal la gueule, en espérant évidemment que l’Alien se remette très vite, c’est évidemment la priorité.

Spurs vs Suns : DNP

Spurs vs Pistons : DNP

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 24,3 points à 47,6% au tir dont 35,2% du parking, 84% aux lancers, 11 rebonds, 3,7 passes, 1,1 steal et 3,8 contres en 33,2 minutes

OH NON…. FIN de saison régulière pour Victor Wembanyama ! 😨

L’Alien souffre d’une thrombose veineuse… https://t.co/69leDkSUmZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2025

La deuxième saison NBA de Victor Wembanyama se termine donc avec ces chiffres :

46 matchs joués

24,3 points

11 rebonds

3,7 passes

3,8 contres

1,1 interception

En prime : une 1re sélection All-Star, un super passage par Paris et une belle progression des Spurs ! pic.twitter.com/ihn6roQ7V6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2025

Avec 46 matchs joués au total cette saison, Victor Wembanyama ne sera pas éligible aux trophées de fin de saison (65 matchs minimum).

Il ne pourra donc pas être Défenseur de l’Année, ni figurer dans une All-NBA Team. pic.twitter.com/z72Pd5EZcl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2025

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Toujours en inconfort avec des douleurs au dos, Rudy Gobert avait raté le dernier match des Wolves avant la coupure du All-Star Game, son premier match loupé de la saison, et il a donc également raté le match de reprise. Minnesota aura besoin d’un Rudy sur ses deux pattes pour exister sur la fin de saison, c’est qu’il ne faudrait tout de même pas rater une élimination au premier tour des Playoffs.

Wolves @ Rockets : DNP

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 11 points à 65,3% au tir et 68% aux lancers, 10,4 rebonds, 1,8 passe, 0,7 steal et 1,5 contre en 33,3 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Bilal a repris tranquillement le chemin des parquets après avoir visité San Francisco et ses festivités étoilées. La fin de saison sera intéressante pour lui, dans une équipe de Washington qui ne demande qu’à lui filer officiellement les clés du cametard.

Wizards vs Bucks : 7 points à 3/7 au tir dont 0/3 du parking, 1/1 aux lancers, 5 rebonds et 4 passes en 31 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 12,3 points à 41,7% au tir dont 27,8% du parking, 75,3% aux lancers, 5,1 rebonds, 3,5 passes, 1,3 steal et 0,7 contre en 33,4 minutes

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Superbe reprise pour Alex Sarr, auteur de son record de la saison au scoring dans la défaite face aux Bucks. Record et défaite, deux bonnes nouvelles pour celui qui va tenter le run pour le trophée de DPOY, pas utopique même si Stephon Castle possède toujours une bonne longueur d’avance. Allez Alex, va nous le chercher !

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 11,7 points à 39,4% au tir dont 31,2% du parking, 62,1% aux lancers, 6,6 rebonds, 2,2 passes, 0,7 steal et 1,6 contre en 26,9 minutes

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Lui aussi a découvert l’univers d’un All-Star Game en participant au Rising Stars et au Skills Challenge, et si son passage a été discret, à son image, le Z a rattaqué pied au plancher avec un beau double-double face à Orlando. Le trophée de DPOY

Hawks vs Magic : 11 points à 4/15 au tir dont 3/5 du parking, 12 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 24 minutes

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 11,4 points à 43,3% au tir dont 31,7% du parking, 71,2% aux lancers, 3,3 rebonds, 1,2 passe, 0,8 steal et 0,5 contre en 23,8 minutes

Premier double-double de la carrière de Zaccharie Risacher en NBA! 👏👏

(Validé alors qu’il reste 5 minutes dans le troisième quart-temps !) pic.twitter.com/EWKE8yu2CL

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2025

# Guerschon Yabusele (Philadelphia Sixers)

Individuellement intéressant, toujours dans l’énergie, mais c’est collectivement que le bât blesse cette saison à Philadelphie. En 2025 Guerschon Yabusele est un meilleur joueur de basket que Paul George et c’est un très gros problème pour les Sixers.

Sixers vs Celtics : 4 points à 2/6 au tir dont 0/1 du parking, 8 rebonds et 1 steal en 25 minutes

Sixers vs Nets : 5 points à 1/4 au tir dont 1/3 du parking, 2/2 aux lancers, 8 rebonds, 1 passe, 3 steals et 2 contres en 23 minutes

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 10,9 points à 51,3% au tir dont 39,9% du parking, 74,2% aux lancers, 5,6 rebonds, 2 passes, 0,8 steal et 0,4 contre en 26,6 minutes

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

La grosse actu de la semaine pour Nico, c’est de l’avoir vu gueuler “mon cul ouais” dans un documentaire sur Netflix. Le capitaine, le vrai, l’originel.

Clippers @ Bucks : 3 points à 1/3 au tir dont 1/2 du parking, 1 rebond, 1 steal et 1 contre en 11 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 3,3 points à 38,4% au tir dont 37,6% du parking, 78,6% aux lancers, 2,9 rebonds, 1,3 passe, 0,6 steal et 0,4 contre contre en 17,4 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Quand Charles Lee le fait jouer, il cartonne. Pourtant, il joue rarement depuis l’arrivée de Jusuf Nurkic. Envie subite de bouffer un cintre.

Hornets @ Lakers : DNP

Hornets @ Nuggets : 11 points à 3/10 au tir et 5/7 aux lancers, 6 rebonds en 29 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 5,2 points à 59,6% au tir et 56,8% aux lancers, 7 rebonds, 0,8 passe, 0,6 steal et 0,7 contre en 19,1 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 16,7 points à 67,9% au tir et 66,7% aux lancers, 14,7 rebonds, 1,7 passe, 1,7 steal et 1 contre en 35,3 minutes

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Les opportunités sont là mais Tidjane a perdu la verve qu’il avait avant sa blessure à la cheville. Son premier match en revenant de G League était très bon et depuis plus rien si ce n’est quelques briquasses par ci par là. Allez Titi, on s’y remet !

Hornets @ Lakers : 3 points à 1/5 au tir dont 1/2 du parking, 6 rebonds et 1 steal en 17 minutes

Hornets @ Nuggets : 3 points à 1/6 au tir dont 0/2 du parking, 1/2 aux lancers, 8 rebonds en 24 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 5,2 points à 31,6% au tir dont 28,6% du parking, 72% aux lancers, 4,1 rebonds, 1,1 passe, 0,6 steal et 0,2 contre en 19,1minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA G League : 13,8 points à 39,3% au tir dont 25,9% du parking, 42,9% aux lancers, 7,8 rebonds, 1,5 passe et 1,3 steal en 33,4 minutes

Aïe aïe aïe Tidjane Salaün qui s’est retrouvé en 1v1 avec LeBron.

Disons que l’apprentissage continue 🫣

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2025

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Reprise en douceur pour le Big O. Objectif pour la fin de saison : montrer à Coach Daigneault qu’il peut être de la bagarre quand les Playoffs pointeront le bout de leur nez. “En tout cas on lui souhaite.”

Thunder @ Jazz : 0 point à 0/1 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 3 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,7 points à 40% au tir dont 28,3% du parking, 68,8% aux lancers, 2,3 rebonds, 0,9 passe, 0,5 steal et 0,2 contre en 11,1 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 20,4 points à 46,2% au tir dont 37,5% du parking, 80% aux lancers, 5,7 rebonds, 6,6 passes, 0,3 steal et 1,4 contre en 33 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

…………………….

Blazers vs Lakers : DNP

Blazers vs Hornets : 2 points à 0/1 au tir et 2/2 aux lancers, 3 rebonds et 2 passes en 9 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 2,4 points à 40,5% au tir dont 27,8% du parking, 72,2% aux lancers, 1,2 rebond, 0,4 passe, 0,2 steal et 0,1 contre en 7,9 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA G League : 17,2 points à 48,3% au tir dont 15,8% du parking, 69,2% aux lancers, 5,7 rebonds, 4,3 passes, 0,5 steal et 1 contre en 35,2 minutes

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Il a réapparu de nulle par vendredi soir, après plusieurs semaines sans jouer. Tom Thibodeau sait qu’il existe et c’est une excellente nouvelle.

Knicks vs Bulls : DNP

Knicks @ Cavs : 7 points à 3/7 au tir dont 1/3 du parking, 0/1 aux lancers, 1 rebond et 2 steals en 12 minutes

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 1,9 point à 33,3% au tir dont 35,3% du parking, 66,7% aux lancers, 1 rebond, 0,4 passe, 0,2 steal et 0,1 contre en 6,8 minutes

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en G League : 14 points à 40,7% dont 27,6% du parking, 81,8% aux lancers, 6 rebonds, 2,4 passes, 0,6 steal et 0,8 contre en 36,8 minutes

# Sidy Cissoko (Portland Trail Blazers)

Il continue de se faire les dents dans l’antichambre, pendant que l’équipe 1 progresse à vitesse grand V. Intéressant de voir que Sidy a été ajouté à un projet aussi excitant, en espérant qu’il en fasse… vraiment partie.

Blazers vs Lakers : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1,3 point à 50% au tir dont 42,9% du parking, 16,7% aux lancers, 0,6 rebond, 0,4 passe et 0,1 steal en 3,2 minutes

Rip City Remix @ South Bay Lakers : 16 points à 5/14 au tir dont 2/8 du parking, 4/4 aux lancers, 3 rebonds, 7 passes et 2 steals en 33 minutes

Rip City Remix @ Texas Legends : 10 points à 3/8 au tir dont 0/3 du parking, 4/5 aux lancers, 6 rebonds, 2 passes et 2 steals en 24 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 17,1 points à 50,8% au tir dont 35,2% du parking, 64,9% aux lancers, 3,8 rebonds, 3,5 passes, 1,5 steal et 0,5 contre en 29,2 minutes

# Armel Traoré (coupé par les Lakers)

Les stats d’Armel Traoré cette saison en NBA : 1,6 point à 31,6% au tir dont 0% du parking, 28,6% aux lancers, 1,7 rebond, 0,1 passe, 0,4 steal et 0,2 contre en 7,4 minutes

Les stats d’Armel Traoré cette saison en G League : 13,3 points à 51,3% au tir dont 34,4% du parking, 56,3% aux lancers, 8,3 rebonds, 1,8 passe, 0,3 contre et 0,4 steal en 25,3 minutes

Killian Hayes (Brooklyn Nets)

Kiki s’est fait sa place chez les Nets et l’idée est désormais de le voir décrocher un contrat jusqu’à la fin de saison. Si vous voyez passer une pétition faites nous signe et on signe.

Nets vs Cavs : 5 points à 2/6 au tir dont 0/3 du parking, 1/2 aux lancers, 1 rebond, 3 passes et 1 contre en 21 minutes

Nets @ Sixers : 3 points à 1/3 au tir et 1/2 aux lancers, 4 rebonds, 6 passes et 1 contre en 27 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA : 4 points à 33,3% au tir dont 0% du parking, 50% aux lancers, 2,5 rebonds, 4,5 passes et 1 contre en 24 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en G League : 21 points à 49,5% au tir dont 40,3% du parking, 77,3% aux lancers, 5,5 rebonds, 8,3 passes, 2,8 steals et 0,5 contre en 35,6 minutes

Le premier panier de Killian Hayes sous le maillot des Brooklyn Nets ! 💪👏pic.twitter.com/Emrj828cjs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2025