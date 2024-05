Faisant partie des grands favoris pour être le premier choix de la Draft NBA 2024, Alexandre Sarr a de l’ambition. Beaucoup d’ambition. Le jeune phénomène français a révélé ses objectifs et compte bien faire partie des meilleurs rapidement.

C’est lors d’une apparition sur le podcast de Paul George qu’Alex Sarr a pu s’exprimer sur sa future arrivée en NBA, et ce qu’il compte accomplir dans la Grande Ligue. Collectivement comme sur le plan individuel, Sarr met la barre très haut.

“À quoi ressemblera mon avenir ? Je veux faire partie d’une équipe qui gagne dans les 5 ans, en espérant que ce soit l’équipe dans laquelle je suis drafté” a notamment déclaré le Frenchie. “Et individuellement, je veux être Rookie de l’Année, avoir des apparitions All-Star, être sélectionné pour les All-NBA Teams, peut-être dans les 4-5 ans, qui sait.”

Quand on est pressenti pour être le premier choix de la Draft NBA, on ne peut que viser les étoiles.

Avec ses qualités athlétiques, son potentiel de freak, sa polyvalence et surtout sa capacité à dominer de différentes façons sur le plan défensif, le profil d’Alexandre Sarr est hyper intrigant. Celui qui s’inspire de Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo pense non seulement qu’il peut être “un game-changer en défense” mais aussi que la NBA lui permettra de mieux montrer ses capacités offensives. En NBL, dans un rôle limité, l’intérieur français tournait à un peu moins de 10 points de moyenne.

Les doutes entourant Alexandre Sarr aujourd’hui concernent surtout sa capacité à répondre au défi physique de la NBA, lui qui ne fait “que” 98 kilos pour 2m16. Certains scouts soulignent aussi les progrès qu’il doit effectuer sur le plan offensif pour devenir plus qu’un simple finisseur. Il faudra voir également si Sarr peut développer son shoot extérieur pour atteindre le palier supérieur en attaque.

L’avenir nous donnera des éléments de réponse sur l’évolution d’Alexandre Sarr, ainsi que son adaptation au plus haut niveau. Mais une chose est sûre : le garçon a confiance en ses capacités. Et c’est ce qu’il faut quand on veut atteindre les sommets.

Source texte : Podcast P