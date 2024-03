Jeux Olympiques de Paris 2024 : le fonctionnement de la phase finale, expliqué en détail

Bim ! On sait qui les Bleus et Bleues affronteront en phase de groupe des Jeux Olympiques de Paris 2024. Nos deux Équipes de France héritent de groupes plutôt solides mais pas non plus injouables. Sans porter l’oeil, on vous propose rapidement d’aller zieuter un poil plus loin, pour comprendre comment se passera la suite du tournoi en cas de qualification.

Ce serait sans doute très prétentieux d’affirmer avec certitude que les Équipes de France de basketball accèderont aux quarts de finale des Jeux Olympiques. Notamment après les déconvenues collectives (surtout chez les garçons) aux derniers rendez-vous internationaux. On ne s’y risquera pas, la TrashTalk Curse étant bien assez sévère et rapide en ce moment, à notre plus grand regret.

Cependant, pour votre information, on peut se poser quelques secondes pour voir ensemble comment fonctionneront les matchs une fois la phase de poule terminée. C’est à la fois simple et compliqué, accrochez-vous.

8 équipes seront qualifiées : les 2 meilleures équipes de chaque poule (A,B,C) ainsi que deux meilleurs troisièmes.

: les 2 meilleures équipes de chaque poule (A,B,C) ainsi que deux meilleurs troisièmes. Le 3 août chez les hommes, le 4 août chez les femmes, un classement global sera effectué en fonction des résultats de chaque équipe. De ce classement découleront plusieurs nouveaux pots pour un tirage des quarts de finale.

Ici, besoin d’explications complémentaires. Les équipes seront dispatchées en 4 nouveaux pots pour le tirage. 1 et 2 iront dans le pot D, 3 et 4 dans le pot E, ainsi de suite jusqu’au pot G pour les meilleurs troisièmes. Le tirage sera effectué en comprenant deux caractéristiques :

Les deux meilleures équipes ne se retrouveront pas du même côté du bracket, leur permettant de se rencontrer seulement en finale.

Deux équipes issues d’une même poule ne peuvent pas se rencontrer.

Les matchs seront déterminés ainsi : les équipes du pot D (mieux classées) joueront contre celles du pot G (moins bien classées), celles du pot E contre celles du pot F.

La phase finale débutera le 6 août pour ces messieurs, le 7 août pour ces dames. Finales des Jeux prévues le 10 et le 11 août, à Bercy.

Pfiou, pas trop compliqué ? On espère que vous avez saisi, parce que ce n’est pas forcément simple. Faites vous un thé, prenez un cookie et dévorez ce papier autant de fois que nécessaire. Vous êtes désormais prêts à affronter les Jeux Olympiques de Paris 2024 !