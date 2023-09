Qui est Joshua Hawkinson, l’intérieur japonais qui a cartonné à la Coupe du Monde ?

On l’a découvert cet été sous les cercles du Pacifique, Joshua Hawkinson s’est visiblement fait piquer par la mouche du “très haut niveau”. Que des performances de mammouth contre les ancêtres des mammouths. Mais qui es-tu vraiment ?

C’est la première fois que son nom apparaît parmi les étiquettes SEO de notre site, Joshua Hawkinson est en train de… bah de se faire un nom.

Personne ne regarde le championnat de basket japonais, ou seulement les fans de Premier League qui tombent sur un stream pirate mal calibré. Pourtant, dans la raquette des Shinshu Brave Warriors se cache un talent irrévélé. Un poseur de double-doubles de 2m08, qui a fait ses gammes avec les Cougars de Washington State de 2013 à 2017, et dont l’histoire s’est – depuis – écrite au pays du soleil levant. Des moyennes de 18 points, 9 rebonds et 1.4 contre sur la saison écoulée. À “seulement” 25 ans, au sein d’un championnat qui gagne à être reconnu, c’est du bon boulot. Mais là n’est pas l’accomplissement qui a placé Joshua Hawkinson sur le devant de la scène.

7e scoreur et 2e rebondeur de cette Coupe du Monde 2023. Une pointe à 33 points et 7 prises contre l’Australie. Voilà comment installer un immeuble dans la tête de son audience. Alors bien sûr, le Japon a perdu la rencontre face aux Boomers 109 à 89, mais Hawkinson n’a pas attendu le garbage time pour noircir sa feuille de match. Il a été la menace à serrer de très près côté japonais. Sa lecture des espaces lui permet d’inscrire la quasi totalité de ses points sur pick-and-roll. Et parfois, comme si c’était normal, il s’écarte pour dégainer de plus loin : 4/8 à 3-points face au Cap-Vert. Quand il est dans la zone comme ça, difficile de mettre des barrières à nos hypothèses d’ailleurs. Et s’il méritait mieux ?

Josh Hawkinson put up 29 PTS to help Japan outlast Cape Verde! 😤#FIBAWC x #WinForJapan 🇯🇵 I #AkatsukiJapan pic.twitter.com/ZYy3YhCFRU

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 2, 2023

Loin de nous l’idée d’établir la logique condescendante du : « Si un joueur du championnat japonais est très fort, c’est qu’il mérite de quitter le championnat japonais ». La Japan B1 League gagne en qualité. Et pour cause : avant de poser ses valises en première division, Joshua Hawkinson est passé par la D2 japonaise. Une formalité à 21 points, 10 rebonds et 3 assists de moyenne, qu’il convenait toutefois de remplir pour mériter l’élite. Maintenant, sa Coupe du Monde à 21 points et 10.8 rebonds de moyenne devrait lui octroyer de nouvelles perspectives de carrière. S’il souhaite évoluer ailleurs, bien sûr. Ses attaches au Japon sont fortes. Il est né à Seattle de parents américains, mais a disputé ses quatre premières saisons professionnelles au Japon. Sa naturalisation n’est pas uniquement motivée par les grandes compétitions internationales. On le sait investi dans le développement du basket nippon, et – depuis peu – missionné pour faire grimper sa sélection au classement FIBA.

Prochaine date ? Paris 2024. Nul doute que Joshua Hawkinson sera de la partie. Le Japon s’est qualifié pour les Jeux olympiques après avoir décroché le quota réservé à la meilleure équipe asiatique de la Coupe du Monde 2023. Dès lors, nos Bleus – comme toutes les autres sélections – sont prévenus : le Japon, avec Yuta Watanabe, Joshua Hawkinson et – peut-être – Rui Hachimura, est sur la bonne voie pour représenter autre chose qu’un « adversaire abordable ».