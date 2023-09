Coupe du Monde 2023 : l’Allemagne surnage… et Franz Wagner est toujours out

On le savait ultra décisif dans la quête de l’Allemagne vers un sacre mondial, il n’est peut-être qu’un rouage doré non essentiel à ce cheminement. Franz Wagner n’a pour l’instant disputé qu’un seul match dans cette Coupe du Monde 2023. Les conséquences sont… anodines.

Cinq matchs. Cinq victoires. Job’s done, et sans l’une des pièces maitresses de l’effectif.

L’Allemagne sur cette Coupe du Monde 2023, c’est un peu comme un gâteau au chocolat sans chocolat mais avec beaucoup de beurre, des smarties et tout ce qui pourrait déguiser l’arnaque en excellent met. Sans Franz Wagner, touché à la cheville lors du match d’ouverture face au Japon, la Mannschaft ne traîne pas des pieds. Elle court, même. À pleine vitesse. Les yeux rivés vers l’horizon, à la recherche du plus grand accomplissement de son histoire.

Mercredi, l’Allemagne de Moritz Wagner – frère du blessé, très en vue sur ce Mondial – défiera la Lettonie en quart de finale. Même si la sélection de nos voisins de l’Est a écrabouillé la Slovénie sur le (très) large score de 100 à 71, elle continue d’espérer un retour de Franz pour aborder cette nouvelle étape de la plus sereine des manières. Et devinez quoi ? C’est po gagné.

« Il n’a pas encore participé à l’entraînement en équipe, au 5 contre 5 ou au jeu avec des contacts. Il faudra voir quelle sera sa situation mardi, s’il peut s’entraîner demain. Le staff médical prendra la décision mercredi. » – Gordon Herbert, pour Basket News

Gordon Herbert on Franz Wagner’s injury status:

“He had no team practice, 5-on-5 or contact yet. We’re going to have to see what’s his situation on Tuesday if he’s able to practice tomorrow. The medical staff will make the decision on Wednesday.”

— Donatas Urbonas (@Urbodo) September 4, 2023