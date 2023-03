Gêné par des blessures abdominales, Gary Payton II pourrait faire son retour sur les parquets de la Grande Ligue dès la fin de semaine face pour une réception des Wolves. Le fils de The Glove va rejouer pour la première fois depuis son trade controversé à la deadline.

Andre Iguodala out, Gary Payton II in. Du sang neuf (re)débarque pour venir en aide aux Warriors en cette fin de saison : Adrian Wojnarowski a annoncé cette nuit que Gary Payton II pourrait revenir dès dimanche face aux Minnesota Timberwolves.

Gary Payton II could join the Warriors lineup as soon as Sunday vs. Minnesota, team says.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 23, 2023