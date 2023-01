Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui ont marqué ce mois de décembre.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Bradley Beal x Jay Z, tout simplement.

# On vous présente Nick Richards, en direct de 2013.

GTA5👀 — Nick Richards (@iamnickrichards) December 2, 2022

# La libération de Brittney Griner était attendue, et les joueurs sont satisfaits.

Welcome home BG!! 🙌🏿 🙏🏿 — DeMarcus Cousins (@boogiecousins) December 8, 2022

Welcome home BG❤️ — Jaden Ivey (@IveyJaden) December 8, 2022

“Bienvenue à la maison.”

FREED BG🙏🏽 — Trae Young (@TheTraeYoung) December 8, 2022

Welcome Home BG! Thank you for exemplifying what a true Warrior spirit looks like. You’re forever loved by so many unconditionally. 🤞🏾♾ — Hélà (@KyrieIrving) December 8, 2022

“Bienvenue à la maison. Merci d’avoir montré ce qu’est vraiment un vrai esprit de guerrière. Tu es toujours aimée inconditionnellement par beaucoup.”

BG Free 💙 — Ja Morant (@JaMorant) December 8, 2022

bg free 🖤 — Jordan Clarkson (@JordanClarksons) December 8, 2022

“Brittney Griner est libre.”

# La Coupe du Monde de football (et pas soccer) est terminée, les joueurs ont quelque chose à dire, mais pas nous, c’est trop tôt encore.

Messi is the 🐐 — Josh Hart (@joshhart) December 13, 2022

MESSI the 🐐! — James Harden (@JHarden13) December 18, 2022

THE FUCKING GOAT 🐐 — Josh Hart (@joshhart) December 18, 2022

Messi is 🐐🐐🐐 — Montrezl Harrell (@MONSTATREZZ) December 18, 2022

Messi🐐 — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) December 18, 2022

Messi 🐐 — josh giddey (@joshgiddey) December 18, 2022

“Messi est le meilleur.”

Messi no es de este planeta🔥 — Leandro Bolmaro (@BolmaroLeandro) December 13, 2022

“Messi n’est pas de cette planète.”

Killiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan 💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽 LFG!!!!!!🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷 — Nicolas Batum (@nicolas88batum) December 18, 2022

MBAPPE — Bradley Beal (@RealDealBeal23) December 18, 2022

Mbappe 🥶 — Precious Achiuwa (@PreciousAchiuwa) December 18, 2022

# En dunkant sur Giannis, Jayson Tatum a agrandi son tableau de chasse.

JT has really dunked on a lot of people🤣 — Trae Young (@TheTraeYoung) December 25, 2022

“JT a vraiment dunké sur beaucoup de monde.”

# Et Luka Doncic nous a fait du… Wilt Chamberlain.

60 and 20?? Omg — Jabari Smith Jr (@jabarismithjr) December 28, 2022

Luka 60 wth!!!! — kuz (@kylekuzma) December 28, 2022

60/21/10 is INSANE!!!!!!! Luka 🌺 — kuz (@kylekuzma) December 28, 2022

60/20/10?? este tio no es normal @luka7doncic — Kristaps Porzingis (@kporzee) December 28, 2022