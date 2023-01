Huit ans après la fin de sa dernière, et unique à ce jour, expérience sur un banc NBA, l’ancien head coach des Warriors Mark Jackson espère toujours retrouver une place dans le milieu. Réaliste, après autant de temps sans exercer ?

Interrogé à la volée par un journaliste de TMZ Sports, le cousin de celle dont Big Boi et André 3000 ne voulaient pas faire pleurer la fille (chose pour laquelle ils se sont excusés des milliards de fois) a révélé, certes non moins à la volée mais tout de même, que son téléphone était toujours allumé et qu’il était toujours disponible.

Mark Jackson est donc sans banc depuis la fin de ses trois années du côté de Golden State, où son travail de développement des jeunes Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green ou encore Harrison Barnes aura contribué à poser les bases de tout ce que l’on a vu depuis. Depuis la fin de son aventure dans la Baie, l’ancien meneur des Knicks et des Pacers est sous contrat avec… ESPN chez qui il exerce comme analyste.

Mais en 2022, qui voudrait bien d’un coach qui n’a aucune référence depuis bientôt une décennie, qui a certes accompli des choses intéressantes (demi-finales de Conférence face aux Spurs futurs finalistes en 2013) qui ont indubitablement bénéficié à son successeur Steve Kerr, mais pour autant n’aura jamais été perçu comme l’archétype d’un véritable winner ? Pas grand monde a priori.

Il y a bien quelques équipes qui sous-performent par rapport aux attentes, comme les Warriors, les Lakers ou les Wolves, mais ces teams-là sont menées soit par des entraîneurs arrivés récemment et qui ont encore l’aval de de leur board, soit par des coachs à qui le bilan sportif dans le passé a donné un solide crédit. Quand bien même une tête devait sauter, des noms comme ceux de Kenny Atkinson, Frank Vogel ou encore James Borrego passeraient sûrement avant l’homme d’aujourd’hui 57 ans.

Il faut aussi noter que la fin du mandat de Jackson aux Warriors, marqué par des conflits avec plusieurs membres de l’organisation et même certains joueurs – on pense à sa gestion catastrophique du cas Festus Ezeli – ne plaide pas non plus en sa faveur et avoir eu comme coéquipiers en carrière Charles Oakley et Reggie Miller peut expliquer certaines tendances mais ne peut pas non plus tout excuser.

On le sait, en NBA tout va très vite, et il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Néanmoins, de façon réaliste, il paraît tout de même peu probable que l’on retrouve le MJ de Wish sur un banc prochainement.

Source texte : Joseph Zucker – Bleacher Report