La NBA a décidé de profiter de cette saison 2022-23 pour modifier ses récompenses individuelles et collectives. Si certains trophées – inexistants auparavant – ont été purement et simplement ajoutés, d’autres existaient déjà et voient leur nom être modifié. Focus sur le Most Improved Player, renommé en l’honneur de George Mikan.

C’est l’une des courses au trophée qu’on aime le plus suivre chaque saison : le MIP, à savoir le joueur ayant le plus progressé d’une année sur l’autre. Bah ouais, ça fait toujours plaisir de voir des jeunots franchir un gros cap pour entrer dans une nouvelle dimension. Et pour symboliser cette récompense, la NBA a donc décidé d’y associer le nom de George Mikan, l’ancien pivot légendaire des Minneapolis Lakers entre la fin des années 1940 et le début des années 1950.

The George Mikan Trophy will be presented to the #KiaMIP and is named for the legendary NBA big man whose “Mikan Drill” is still used today to help players improve their game. pic.twitter.com/Ne8yYI4sCX — NBA (@NBA) December 13, 2022

Pourquoi George Mikan ?

Déjà parce qu’il représente la première superstar, le premier pivot vraiment dominant de l’histoire de la Grande Ligue. On parle quand même d’un Hall of Famer qui possède un palmarès long comme le bras et qui était au coeur de la première vraie dynastie du basket. Et rien que pour ça, celui qui était surnommé Mr. Basketball mérite de voir son nom être associé avec l’un des trophées individuels distribués par la NBA.

Mais comme vous pouvez l’imaginer, il y a évidemment aussi une grande part de symbolique là-dedans. Le Mikan Drill, ça vous dit quelque chose ?

“George est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, mais son plus grand héritage réside probablement dans le Mikan Drill, qui a permis de donner aux générations suivantes les outils pour améliorer leur jeu.” – Mike Mikan, fils de George

Là tout de suite, on comprend mieux pourquoi George Mikan a été choisi par la NBA pour le trophée de MIP. Pour rappel, ce dernier a été créé au milieu des années 1980. Le joueur des Spurs Alvin Robertson fut le premier à le remporter, et Ja Morant est actuellement le tenant du titre.