Avec un nouveau revers sur le parquet des Wolves la nuit dernière, les Lakers en sont désormais à cinq défaites en autant de matchs. Début de saison cata donc pour la bande à LeBron James, qui pourrait même devenir historiquement nul si Los Angeles ne réagit pas lors des trois échéances à venir…

Jusqu’où vont creuser ces Lakers version 2022-23 ? Personne n’a la réponse à cette question aujourd’hui mais ce qui est sûr et certain, c’est qu’ils sont bien partis pour établir un tout nouveau record de médiocrité. La mythique franchise de Los Angeles, habituée au succès et aux titres NBA depuis ses débuts… à Minneapolis à la fin des années 1940, a connu son pire début de saison all-time lors de la campagne 1957-58 avec pas moins de sept défaites consécutives. Sept défaites de suite, c’est seulement deux de plus que ce que proposent les Lakers depuis la reprise, eux qui affichent donc un bilan de 0-5 à l’heure de ces lignes. Et quand on voit le programme pour le groupe de Darvin Ham, on se dit qu’on est potentiellement à quelques jours de vivre un vrai moment d’histoire.

dimanche 30 octobre, Lakers vs Nuggets

mercredi 2 novembre, Lakers vs Pelicans

vendredi 4 novembre, Lakers vs Jazz

Trois matchs à la maison, mais surtout trois matchs que les Lakers pourraient bien perdre vu leur niveau actuel et celui de leurs concurrents. On connaît la force collective des Nuggets, qui restent sur quatre victoires en cinq matchs (dont une contre Los Angeles il y a quelques jours) alors que Nikola Jokic traîne des pieds. On sait que les Pelicans sont prêts à prendre leur envol, eux qui affichent un bilan positif (3 victoires – 2 défaites) malgré les petits bobos du début de saison. Brandon Ingram ne jouera pas contre son ancienne équipe mercredi prochain mais Zion Williamson devrait lui bien répondre présent, et ça risque de faire des dégâts.

Cela ne serait donc pas surprenant de voir les Lakers à 0-7 au moment d’aborder leur rencontre face au Jazz vendredi prochain, rencontre qui pourrait ainsi ressembler à un véritable match de la peur pour l’équipe de la Cité des Anges. Match de la peur face à une équipe censée tanker mais finalement sans complexe en ce début de saison (bilan surprise de 4 victoires – 2 défaites), match dans lequel on pourrait bien voir les anciens Lakers Jordan Clarkson et Talen Horton-Tucker enfoncer LeBron et Cie. Imaginez l’humiliation…

Bien évidemment, on n’y est pas encore. Et on imagine que le King va faire son possible pour éviter un tel scénario. Mais même avec un James au taquet, difficile de voir de vrais motifs d’espoir aujourd’hui. Anthony Davis a déjà rejoint l’infirmerie, l’attaque continue d’être en grosse galère pendant que la défense tente de tenir le coup, et ce n’est pas Russell Westbrook en sixième homme – même si c’était pas dégueu hier à Minnesota – qui va révolutionner quoi que ce soit.

Alors, rendez-vous le 4 novembre prochain pour le record de la honte ?

Devant faire face à un calendrier pas facile pour démarrer la saison, LeBron, Russ et Cie sont aujourd’hui en route pour marquer l’histoire des Lakers de la pire des manières. Peuvent-ils éviter cette humiliation à leur public dans les prochains jours ?