Comment ?? Vous n’étiez pas au courant qu’avait lieu hier soir la Draft de la G League ? Et bien rassurez vous, peu de gens l’étaient, et il n’y a aucun mal à cela. Ce n’est pas pour autant une raison pour qu’on ne vous fasse pas un petit topo de ce qu’il s’y est passé et de comment est ce que ça marche, tout simplement.

À des années lumière de sa grande sœur en NBA en termes de nombre de stars, de show, d’intérêt, de budget, de caméras et de costumes de très mauvais goût, la Draft de la G League reste un (tout) petit évènement dans le microcosme NBA et elle mérite qu’on y jette un œil. Bon, pour commencer, qu’est ce que c’est ? Comme en NBA, c’est une sélection de joueurs qui auront la chance d’intégrer les effectifs des différentes équipes du championnat. La sélection est divisée en trois tours, avec dans chacun d’entre eux 29 picks. Va savoir pourquoi 29, mais le but premier de cette Draft est d’étoffer les rosters afin de les rendre les plus compétitifs possible. Les conditions d’éligibilité sont les suivantes : avoir plus de 18 ans. Autant de conditions que pour acheter de l’alcool dans le Auchan d’à côté, sauf que là la fraude doit être un poil plus contrôlée que par un simple « Vous êtes majeurs vous ? – Oui. – Ok c’est bon ».

On s’égare.

Là où ça devient intéressant et plutôt fun, c’est que contrairement à la « vraie » Draft, on peut y retrouver ici tous types de profils : des jeunes fougueux à la recherche d’un tremplin vers la Grande Ligue, des vétérans de 35 piges qui refusent de raccrocher les souliers, ou encore des mecs non draftés cherchant à percer aux États-Unis quitte à poncer la G League car dans tous les cas ils savent qu’ils n’ont pas le niveau pour s’installer à l’étage au dessus. Mais ne soyons pas de mauvaise langue avec l’antichambre, on sait que c’est un super moyen de progresser et de se développer pour ensuite s’installer en NBA. Petit rappel de quelques noms passés par un long apprentissage en G League ? Khris Middleton, Rudy Gobert, Pascal Siakam…

Here are the full 2022 NBA G League Draft results. Catch these guys in action in less than two weeks when the 2022-23 season tips-off on Nov. 4! 👊 pic.twitter.com/XWBG8KljYN — NBA G League (@nbagleague) October 22, 2022

Voilà donc les résultats de la Draft 2022, qui était la 22ème Draft de l’histoire de « la ligue d’en dessous ».

Quelques blases qui en ressortent ?

Tom Digbeu, le fiston d’Alain, a donc été sélectionné par l’équipe affiliée aux Pistons au premier tour. À 21 ans, TD cherche à se faire une place chez les Américains et pourquoi pas donc passer par l’étage inférieur pour gratter un maximum de temps de jeu et de minutes, alors que papa n’a jamais passé une minute sur les parquets NBA après avoir été drafté dans les années 90. Norris Cole est sûrement le mec le plus connu de cette Draft, le meneur étant passé par énormément de villes et pays après une belle petite carrière de champion en NBA, aux côtés de LeBron à Miami notamment. On peut aussi retrouver d’autres gars passés par la NBA, comme Rashad Vaughn avec les Bucks entre 2015 et 2017 ou Joe Wieskamp, jeune sniper apparu 29 fois pour les Spurs la saison dernière. Le premier choix, Sam Merrill, a quant à lui disputé 36 matchs en NBA sur les deux dernières saisons entre Milwaukee et Memphis et ça fait vraiment rêver.

Voilà, c’était le GRAND résumé de cette Draft 2022 spéciale G League, en espérant que le frenchy Tom Digbeu fasse du sale dans l’antichambre avant d’attirer tous les projecteurs sur lui pour finalement devenir le meilleur joueur de l’histoire et voir une statue à son effigie construite à l’entrée de chaque établissement administratif, politique et sportif du pays.