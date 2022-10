Ben Simmons est de retour sur les parquets et jouera devant son ancien public des Sixers le 22 novembre, et ce pour la première fois depuis son départ de Philadelphie. Des retrouvailles qu’il a hâte de vivre, les supporters des Sixers également, et nous aussi par la même occasion.

L’histoire entre Ben Simmons et les Philadelphia 76ers s’est écrite en deux temps. C’est d’abord celle d’un prospect incroyablement prometteur, numéro 1 de la Draft en 2016, à qui on va associer Joel Embiid pour redonner à la franchise son succès passé. Le fameux process, qui est sur toutes les lèvres de Pennsylvanie entre 2016 et 2020, environ. Oui mais voilà, ce processus dure un peu trop, n’aboutit pas, et ça casse entre Simmons et sa franchise. Il ne peut plus jouer, ne veut plus jouer, est blessé au dos puis revient à l’entraînement avec une tête d’enterrement pour montrer à tout le monde à quel point il veut se casser. Le projet est donc arrêté en même temps que les frais, Ben Simmons fait le forcing pour partir et obtient – après de longs mois de conflit – gain de cause. Il est envoyé à Brooklyn en février dernier pour devenir le problème de quelqu’un d’autre. Il ne joue pas le reste de la saison, pas prêt physiquement ni mentalement.

Mais enfin, cette année, voilà l’Australien de retour. On l’a vu un peu en pré-saison, il a montré qu’il était toujours le même pour le meilleur comme pour le pire, et tout ça est plutôt positif pour les Nets. Une date est à surveiller particulièrement, celle du 22 novembre, jour de son premier retour à Philadelphie, pour jouer et pas juste regarder depuis le banc. Un rendez-vous sur lequel Ben Simmons s’est exprimé, sans langue de bois.

« J’ai vraiment hâte d’y être, oui. Pour moi, toute situation est une expérience, une opportunité d’apprendre. Ce sera nouveau pour moi. Je n’ai jamais rejoué contre une franchise que j’ai quittée. Kevin Durant et Kyrie Irving ont connu ça, mais pas moi, c’est un passage obligatoire. Kyrie est retourné à Boston et n’a pas bien joué, mais c’est difficile. Nous sommes des humains. Nous voulons faire taire les critiques. » – Ben Simmons, via Nick Friedell d’ESPN.

Ben Simmons n’était pas obligé d’accabler son coéquipier mais passons, l’Australien a l’air très impatient de se frotter à son ancien public, et de montrer qu’il n’a pas (ou plus) peur de lui. Une épreuve qui risque de ne pas être facile, les supporters de Philadelphie n’étant pas connus pour être des enfants de chœur surtout quand ils estiment qu’on leur a manqué de respect. Simmons va probablement moins faire le malin quand il verra des têtes de kangourou dans les tribunes au moment de tirer des lancers-francs. En tout cas, les parties impliquées sont unanimes, vivement cette rencontre. Ben Simmons pourra claquer un 6/6/8 pour faire taire les haters, les supporters de Philly s’en donneront à cœur joie, et nous on sortira le popcorn.

Le retour de Ben Simmons à Philadelphie, c’est le 22 novembre et c’est à ne manquer sous aucun prétexte. L’Australien va pouvoir montrer qu’il a fait le bon choix en forçant un trade, et les fans des Sixers vont pouvoir montrer à quel point le public de Philly peut être hostile quand il s’y met.

Source texte : ESPN