Si tous les joueurs de Dallas vont nous donner envie de cliquer cette saison, on avait envie de faire un focus sur celui qui pourrait rentrer dans notre cœur et nous pousser à mater les Mavs sur la saison NBA 2022-23. Mesdames et messieurs, voici votre petite dose de Luka Doncic.

Déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde, Luka Doncic ne pouvait pas vraiment échapper à ce titre ultra honorifique du « joueur qui allait faire cliquer sur ». En même temps, qui d’autre à Dallas pour lui subtiliser ce qui lui revient de droit après quatre saisons à la tête des Mavs avec un niveau de… MVP ? Certainement pas Davis Bertans, avec tout notre respect. Luka fait la pluie et le beau temps de la ville du Texas et depuis sa Draft, le moindre mot « basket » associé à « Dallas » renvoie forcément au blondinet et son surpoids sourire agaçant. Centre du monde chez les Mavs depuis donc 2018, Luka n’a jamais été autre chose que leur leader, leur joueur cliquable, leur franchise player, leur héros. Ce grand malade tourne à 26,4 points de moyenne depuis son arrivée en NBA et il domine le jeu à la manière des plus grands, tous les ballons passent par lui, les gros tirs lui reviennent ainsi que la quasi entièreté des responsabilités.

Et cette saison pourrait bien être celle de tous les succès pour Cap’tain Lulu et son équipage. La franchise est allée chercher des pièces manquantes pour assembler le meilleur roster possible autour de leur génie et ainsi franchir un cap dans la Conférence Ouest, dans laquelle on a besoin de nos deux mains pour compter les équipes compétitives. Christian Wood et JaVale McGee sont deux joueurs qui vont sans aucun doute faire passer un cap à la franchise avec leur apport leur expérience et leur qualités offensives et défensives qui manquaient aux Texans, Luka va se régaler avec eux et vice-versa, et on pourra le voir s’épanouir davantage avec des grands gus comme Wood et McGee qu’avec Marquese Chriss. No offense enfin un peu quand même. Cette saison pourrait donc bien être celle des Mavericks, guidés par la folie Doncic. Après une saison à 28,4 points, 9,1 rebonds et 8,7 passes, difficile d’imaginer meilleure ligne statistique, mais on ne va surtout pas faire l’erreur de sous-estimer le futur MVP de la Ligue. Peut-être pas dès cette année, encore que… pourquoi pas, mais comme vous adorez ce sport et les dingueries qu’il peut nous offrir, vous cliquerez donc sans modération sur Luka et les Mavs.

Si vous n’avez jamais regardé de NBA et que vous avez découvert Luka Doncic pendant l’EuroBasket 2022 (ce qui est très grave), vous avez déjà envie de cliquer sur les Mavs à la reprise. Mais comme cette situation n’existe pour personne et que Doncic est dans vos résumés NBA depuis quelques années maintenant, vous aviez envie probablement de le faire avant même de lire ces quelques lignes.