Dans le cadre de ces 30 previews en 30 jours on vous parle donc des 30 franchises NBA… en 30 jours, sans blague. Et dans le cadre de ce mois 100% analyse en amont, on vous rappelle aussi que cette année encore la TrashTalk Fantasy League reprendra ses droits pour une nouvelle saison. L’occasion entre deux gros dossiers de vous balancer les tendances pour chaque franchise, et aujourd’hui on vous parle des Atlanta Hawks ! Pour toutes les infos et du contenu incroyable autour de la TTFL, le Lab est là pour vous servir

#Les bons plans annoncés

Chez les piou-pious, le Trae Young est roi et le dégarni de Georgie sera toujours notre pick de prédilection aux Hawks cette année. Option numéro une à Atlanta et généralement en 30/10 avec une bonne dose de lancers à chaque match, Ice Trae reste un joueur particulièrement fiable en TTFL. Hormis le sniper, le pick Dejounte Murray peut être intéressant même s’il aura moins de responsabilités que l’an dernier à San Antonio. Avec son côté touche à tout (points, rebonds, passes et même interceptions), il peut vite noircir la feuille de stats. Peut-être attendre de voir comment ça fit avant de le tester malgré tout. Enfin, et même s’il sort d’une saison compliquée, le choix Clint Capela semble encore très safe. Monstre au rebond, efficace au tir, le Suisse tournait encore à plus de 34 points de moyenne en TTFL en 2021 (seulement 27 en 2022). Pas forcément un premier choix mais face à une raquette un peu légère, ça peut vite partir en dinguerie.

#Les carottes redoutées

Seconde option des Hawks l’an passé, John Collins a vu Dejounte Murray débarquer à la State Farm Arena et il risque sans doute de reculer dans la hiérarchie en attaque. Déjà irrégulier, on peut craindre que JC soit en plus perturbé par toutes les rumeurs autour d’un possible trade. Pour le reste, Onyeka Okongwu, De’Andre Hunter et Bogdan Bogdanovic sont tous capables de sortir des belles perfs mais pas assez réguliers pour les choisir sans un cierge à l’église. On vous aura prévenu.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Trae Young : 41,4 points

Dejounte Murray : 37,5 points

John Collins : 28 points