Dans le cadre de ces 30 previews en 30 jours on vous parle donc des 30 franchises NBA… en 30 jours, sans blague. Et dans le cadre de ce mois 100% analyse en amont, on vous rappelle aussi que cette année encore la TrashTalk Fantasy League reprendra ses droits pour une nouvelle saison. L’occasion entre deux gros dossiers de vous balancer les tendances pour chaque franchise, et aujourd’hui on vous parle des Charlotte Hornets !

C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ? Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie

#Les bons plans annoncés

Qu’on ne s’y trompe pas, LaMelo est le meilleur des trois frères Ball. Et le seul qui va jouer régulièrement cette saison en NBA. Il est flashy, il tente, il perd beaucoup la balle, mais malgré ça, il est très constant. Seulement quatre matchs à moins de 10 points la saison dernière, pour 9 perfs à plus de 30. Niveau assist, c’est du lourd aussi : la moitié du temps, il donne huit ballons à ses potes d’attaque. Du solide qui vous garantira presque un bon score TTFL. Si vous voulez miser sur un Hornet, pensez donc LaMelo. Derrière, Terry Rozier pourra faire l’affaire. C’est moins constant que LaMelo mais c’est du solide aussi, avec 20 points ou plus la moitié du temps. Pas une valeur sûre, mais ça peut se tenter, et même marcher sur un coup de folie.

#Les carottes redoutées

Bon là, on a un gros carotteur tout trouvé. Gordon Hayward, sur le papier ça donne envie. Sa meilleure perf TTFL la saison dernière ? 69 points contre les Spurs juste avant Noël. Bon, quand on est à 79% au tir et 83% à 3-points, ça monte vite. Oui mais voilà, ça, ça arrive une fois et c’est terminé. Derrière, on compte 14 matchs à moins de 10 points, et même un bon gros zéro pointé en 21 minutes de jeu contre Miami. Gordon a beau avoir la troisième meilleure moyenne de son équipe, on ne peut pas compter sur lui. À choisir à vos risques et périls.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

LaMelo Ball : 31,5 points

Terry Rozier : 26,3 points

Gordon Hayward : 24,1 points

Voilà pour les conseils TTFL maison version Hornets, et on préfère ne pas vous rappeler le classement de la Team TrashTalk l’année passée. Partez du principe qu’on sait de quoi on parle, ça vaudra mieux pour tout le monde.