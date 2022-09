Si tous les joueurs des Houston Rockets vont nous donner envie de cliquer cette saison, on avait envie de faire un focus sur celui qui pourrait rentrer dans notre cœur et nous pousser à mater les Fusées sur la saison NBA 2022-23. Mesdames et messieurs, voici votre petite dose de Kevin Porter Jr..

Pour le coup, nombreux sont les profils à Houston qui donnent envie de cliquer. La franchise texane fait partie de ces équipes qui bâtissent un projet sur le long terme avec des jeunes pépites (très) prometteuses. Parmi elles, Kevin Porter Jr., qui a du talent plein les mains et des réacteurs dans chaque jambe. Arrivé au Texas début 2021 après un passage pour le moins controversé chez les Cavaliers, Porter Jr. s’est installé à Houston comme un jeune diamant à polir et à chérir. Ses stats l’année dernière ? 15,6 points de moyenne et 6,2 passes décisives aux côtés du rookie Jalen Green. Bons copains, les deux arrières se partagent aujourd’hui le backcourt à Houston, KPJ peut rendre des services à la mène et prendre le relais quand Green va s’asseoir, et inversement : excellent balle en main, il peut créer pour lui et pour ses coéquipiers (mais surtout pour lui), ce qui fait de Kevin un vrai playmaker pouvant faire la diff’ sur un match. Demandez aux Bucks tiens, qui en ont pris 50 sur le museau en avril 2021.

L’arrière que certains n’hésitent pas à comparer à un jeune James Harden pour sa patte gauche, son petit step-back et ses capacités en un-contre-un, voudra absolument prouver qu’il fait partie intégrante du projet de reconstruction de Houston, avec des gars comme Jalen Green évidemment, Jabari Smith Jr., Alperen Sengun ou encore le jeune Usman Garuba. Il voudra montrer que ses progrès au tir extérieur sont réels (37,5% de loin l’an passé) et que les Rockets peuvent compter sur lui dans les moments chauds, comme en témoigne son game-winner contre les Wizards en janvier dernier. Faut pas oublier que KPJ a un nouveau contrat à aller chercher, lui qui est aujourd’hui en négociation avec la franchise de Houston.

Kevin Porter Jr. est une machine à highlights et représente une bonne raison de cliquer sur les Rockets l’année prochaine. Allez, vous aussi prenez la fusée dès la rentrée, vous ne le regretterez pas. Un doute ? Regardez donc cette compil’ de ses meilleurs moments de la saison passée.