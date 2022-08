Maintenant que la saison NBA est finie, place aux vacances ! Les joueurs de la Grande Ligue ont encore quelques semaines de free time devant eux pour se la couler douce au soleil, s’envoyer des cocktails à la pelle… ou pas. Tiens, c’est vrai que chacun a sa propre définition du mot « vacances », alors pour vous la rédaction de TrashTalk a cherché où est-ce que les membres des Nets ont décidé de s’évader. Des vacances ? Avec tout le bordel autour de leur franchise, les joueurs n’ont sans doute pas pu se reposer comme ils le voulaient. Merci Kéké.

Kyrie Irving

Vous vous attendiez à ce qu’il ait passé son été en compagnie de l’association des Enfants de Vénus ? Et bien non. Kyrie a passé son été à déambuler dans les salles de WNBA et de Summer League. Y’a pas à dire, il aime le basket le bougre. Enfin, il l’aimerait sans doute plus du côté de Los Angeles, mais c’est pas le sujet hein. Un petit check par ici, petite photo dans cette salle… et tout le monde est content. Bon, on se doute bien qu’il y a forcément du avoir une tentative de prise de contact avec Elon Musk pour voir si la Terre est belle et bien ronde, mais ça n’a pas filtré.

Joe Harris

Sorti d’une saison quasi blanche à cause d’une blessure à la cheville jouant beaucoup trop les prolongations, Joe n’a pas eu le loisir de chill à Menton comme il l’aurait souhaité. Ouais, le téléphone qui vibre tous les cinq minutes avec à chaque fois une nouvelle rumeur concernant sa team, c’est pas la joie. Heureusement, Joe a trouvé la solution : gros coup franc dans l’iPhone 13 façon prime Roberto Carlos, et ça dégage. Respectez la tranquillité les mecs sérieux.

Nicolas Claxton

Nicolas n’a pas passé de bonnes vacances. Vous savez pourquoi ? Car Nicolas a répondu un jour à Steve Nash, qui voulait « le voir dans un gymnase de Brooklyn pour parler un peu basket et avenir« . La belle entourloupe. Une fois rentré, Nico entend un « clic » un peu sourd derrière lui : la porte de la salle se verrouille, plus possible d’en sortir. La voix de Nash se fait entendre au haut-parleur : « Hey Clax’, ça farte ? Bon, pas cool de t’avoir fait venir comme ça, mais t’aurais jamais accepté sinon… Bref, j’ai un de mes gars dehors qui ouvrira la salle quand t’auras fait un 10/10 d’affilée au lancers-francs. C’est comme ça qu’on progresse petit ! Ah oui, j’tai emprunté ta voiture pour partir en vacances, je me suis dit que dans tous les cas ça allait au moins te prendre 15 jours et faudra bien la faire rouler. Allez, bonne chance !«

Kevin Durant

L’été de Kevin. Infiniment long pour tout le monde, même pour lui. En même temps, les vacances ont commencé le 25 avril, faut pas trop s’étonner. Au programme ? Passage en Grèce pour se faire huer par les fans de l’Olympiakos, à Monaco, puis affaire Brooklyn, puis rendez-vous avec Joe Tsai, puis concert de Travis Scott à Londres avec le frérot James Harden (mouais), puis rendez-vous avec toute la direction des Nets pour finalement choisir de rester. La phrase est longue, mais donne bien un aperçu des choses. On espère qu’il a pu un peu profiter, c’est peut-être pour ça qu’il a choisi de mettre le mode avion pendant quelques jours au mois de juillet.

Kevin Durant et James Harden étaient ensemble dans la fosse hier soir pour le concert de Travis Scott à Londres 🇬🇧😅 pic.twitter.com/NHz8L4wLhe — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) August 7, 2022



Seth Curry

Pour Seth, l’été a été pas mal rythmé par les aventures du frangin. Quadruple champion NBA, ça veut dire grosse (méga) teuf à San Francisco pour fêter ça, avec toute la mif’ et tous les copains. Passé le temps de la festoyade, Seth a pu lui aussi découvrir les 9427 notifications en attente sur le groupe Whatsapp des Nets. De quoi lui donner envie de reprendre la bamboche pour ne pas y penser. Et il a sans doute eu raison.

Ben Simmons

« Ouais Rich ? Eh t’es sûr que c’était un bon plan Brooklyn ? » petit message de Bennou laissé sur le répondeur de son agent le 2 juillet à 18h27.

« Yo Ben’, ouais t’inquiète ! Eh on en parle plus tard, j’suis sur un yacht dans la baie de Cannes là avec deux trois collègues. Attends deux secondes, hein quoi ? Ouais remets moi la même Brad, pas plus haut que le bord hein ! Désolé, on cause plus tard, bonnes vacances ! »

Pas de news de son agent depuis, alors Ben s’est pris des vacances en étant un peu anxieux. Direction Santa Barbara, la perle de Californie. Détente, repos, et un peu de basket aussi. Des congés tranquille, ce qu’il fallait au moins pour essayer d’évacuer tout ce bazar.

Patty Mills

Patty en a vu beaucoup en NBA. Patty n’a plus rien à secouer des joutes entre les stars et la direction de son équipe. Nouvelle-Galles du Sud, vous connaissez ? Sud-Est de l’Australie. Climat méditerranéen, plages de sable blanc. Bande de copains, petite guitare, petit feu de camp, paquet de marshmallows, c’est ça la life.

T.J. Warren

L’un des seuls qui soit content d’avoir passé l’été à Brooklyn ? Sans doute que oui, puisque le joueur voit cette arrivée comme une superbe opportunité de relancer sa carrière. La période estivale a été marquée par le travail, pour arriver en forme au camp d’entraînement. Et avec le sourire, toujours. Revenir au meilleur niveau et rendre au Nets la confiance qu’ils lui ont accordé ? Le rêve de Tiji.

Steve Nash

Des vacances passées à serrer les fesses concernant son avenir. Se lever avec la boule au ventre, jamais trop simple. Le jour où tout à basculé ? Celui où les Nets ont publié un communiqué assurant le soutien de Joe Tsai à toute son équipe de direction et son staff sportif. Un vrai bonheur. De là ? Direction Cancún pour faire la teuf, mais pas comme Pavel Nedved, ici on choisit la sobriété.

Y’en a ils vivent leur meilleure vie, n’est ce pas Pavel Nedved ? pic.twitter.com/YFWmaX0zog — ☀MicK☀️ 🇵🇹🦅 (@CamoLuX) August 29, 2022

Alors, quel programme vous chauffe le plus ? En vrai, ça chauffe bien d’aller chanter avec Patty Mills au soleil couchant sur une plage d’Australie. Comme une place en VIP pour Travis Scott, on ne va pas se mentir. On espère surtout que Nic Claxton a fini ses lancers, depuis le temps.