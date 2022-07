L’anecdote est absolument terrible. Pris d’une envie pressante lors d’un match face à l’Italie en marge des derniers Jeux Olympiques, Aron Baynes est finalement retrouvé gisant dans les toilettes de la salle, inconscient, le maillot tacheté de sang et le bras perforé à deux endroits. Alors qu’il reprend peu à peu conscience, le pivot tente de se relever mais n’y parvient pas, ses jambes sont paralysées et il ne peut plus marcher. L’Australien racontera avoir fondu en larmes, en pensant au pire. Mais, pas de panique, des mois de rééducation plus tard, votre bûcheron préféré est bientôt de retour sur un parquet !

L’histoire aurait pu très mal se terminer. Victime d’un terrible accident durant les Jeux Olympiques de Tokyo il y a un an, Aron Baynes va finalement rechausser les sneakers pour la saison à venir, une bonne nouvelle pour tous les fans de basket. Pourtant, l’affaire était loin d’être gagnée. La vie du pivot aurait même pu être radicalement chamboulée après son hospitalisation en août dernier pour une hémorragie au niveau de la colonne vertébrale. Touché à la moelle épinière et paralysé pendant plus de deux mois, notre grand gaillard va devoir faire preuve d’une résilience hors du commun pour s’en sortir. Enchaînant les rééducations les unes après les autres, Aron confie avoir vécu la période la plus difficile de sa vie. Et comment le contredire ? Fortement marqué par la tétraplégie de son oncle – victime lui aussi d’un accident il y a 10 ans – l’intérieur craint pour sa santé. Déjà soumis à des signes avant-coureurs quelques jours avant sa mésaventure, l’australien était retombé sur la nuque après un dunk, Baynes raconte que ce choc pourrait être à l’origine de son accident, sans certitude toutefois. En tous les cas une chose est sûre, le champion 2014 est un guerrier, un vrai. Revenu tout droit de l’enfer, le barbu s’apprête désormais à renfiler son plus beau short pour de nouveau jouer des coudes dans les raquettes.

BRISBAYNE. The Brisbane Bullets are excited to officially announce NBA veteran and Australian Boomer, Aron Baynes has joined the club on a 2 year deal.https://t.co/HJ9u3mPsYi We’re building our team for NBL23, build yours with @technologypeople pic.twitter.com/fvuwfUVibX — Brisbane Bullets (@BrisbaneBullets) July 28, 2022

Pour les plus attentifs, vous l’aurez sûrement déjà aperçu à Las Vegas il y a quelques semaines. Présent à l’occasion de la Summer League, le pivot australien a profité de l’instant pour organiser quelques workouts sous les yeux des scouts NBA déjà sur place. Bon, sans succès visiblement, puisque Aron n’a finalement convaincu aucune franchise de lui donner une chance, sans doute encore sceptiques sur son état physique. Pas de quoi démoraliser notre grand gaillard, il en a vu d’autres. Ni une ni deux, le projet est tout tracé : Baynes vient de s’engager pour les Brisbane Bullets en Australie. Pourtant courtisé par des équipes chinoises mais aussi européennes, l’intérieur a préféré la NBL afin de pouvoir rejoindre la NBA en cours de saison si l’occasion venait à se présenter. Le championnat australien se terminant fin février, Baynes pourrait donc être disponible pour amener sa viande et son bout de shoot dans la raquette qui en voudra. Ajoutons enfin à cela que le fait de jouer au pays sera très certainement un vrai plus psychologique pour le garçon.

Victorieux du plus gros match de son histoire, Aron Baynes sait toutefois que le chemin est encore long avant de retrouver son vrai basket. Symbole même de la résilience et de l’abnégation, il faudra compter sur le géant barbu pour tout donner en Australie. L’objectif est clair, envoyer du bois à la maison pour, on l’espère, gratter une place dans la Ligue qu’il connaît si bien.

Source texte : ESPN