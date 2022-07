Un an après le transfert avorté de Buddy Hield aux Lakers, ce dernier se retrouve une nouvelle fois au centre des discussions. En effet, selon Dave McMenamin d’ESPN, face à l’impasse dans laquelle serait pris le dossier Kyrie Irving… Los Angeles commence dès à présent à explorer d’autres possibilités en engageant différents dialogues, dont un avec Indiana.



La grande braderie n’est pas près de s’arrêter chez les Pacers. Très actifs durant cette Free Agency, les Fermiers sont encore au centre des discussions, mais cette fois-ci avec les Lakers. L’objet du désir de Rob Pelinka ? C’est bien Buddy Hield, pressenti pour la 165ème fois à Los Angeles. Souvenez-vous. L’été dernier, alors que l’offseason expresse se lance, les rumeurs annonçant celui qui était alors encore sniper des Kings partant à L.A. se font de plus en plus nombreuses. Pourtant, aucun transfert n’est réalisé. Et pour cause, tous les assets qui auraient pu permettre à ce dernier d’être concrétisé sont envoyés à… Washington en échange d’un certain Russell Westbrook. Les Angelinos peuvent donc remercier LeBron et AD qui ont à l’époque tout fait pour ramener Russ, quitte à faire foutre en l’air toute possibilité de trade pour Buddy. Le flair on vous a dit. Aujourd’hui, la situation est bien différente. Déjà, Copain Hield n’est plus dans la même franchise depuis qu’il a été envoyé dans l’Indiana en cours de saison dans le big trade impliquant notamment Domantas Sabonis et Tyrese Haliburton. De plus, Buddy Buckets n’était cet été pas la priorité des Lakers, ce qui signifie que ces derniers ne seront probablement pas prêts à tous les sacrifices pour l’obtenir. Révélé par Adrian Wojnarowski il y a quelques jours, le nom d’Eric Gordon est également évoqué chez les Purple and Gold. Par ailleurs, selon Dave McMenamin, c’est bien car Los Angeles ne parvient pas à mettre la main sur Kyrie Irving que la piste Hield est à nouveau ouverte.

Cette année, l’arrière a connu deux saisons très différentes. Une première période compliquée à Sacramento, où il fut relégué sur le banc à 50 reprises sur 56 matchs joués. Des statistiques qui en pâtissent forcément, avec seulement 14,4 points par match en Californie, sa plus faible moyenne depuis l’exercice 2017-18. Puis une deuxième période pouvant elle être qualifiée de renaissance à Indiana, où ce dernier va retrouver un rôle de starter et la production qui va avec : 18,2 points, 5,1 rebonds, 4,8 passes à 44,7% au tir dont 36,2% du parking et 88,6% aux lancers de moyenne en 26 matchs. Peut mieux faire certes, mais c’est déjà ça. Encore faut-il donc que les Lakers parviennent à créer un package convaincant pour s’approprier les services du sniper. Selon le reporter d’ESPN, deux solutions existent dans le cas où ce transfert irait au bout. Première solution : un trade autour de Russell Westbrook. Quoiqu’ironique, cette piste va forcément être mise sur la table. Bien qu’ils fassent partie des seules équipes de la Ligue à pouvoir accueillir les 47 millions de dollars l’année de Russell Westbrook, les Pacers pourraient être tentés d’inclure d’une manière ou d’une autre Myles Turner dans un deal qui ferait d’ores et déjà partir les 39 millions de dollars sur deux ans restants du contrat de Buddy Hield. Toutefois, n’étant pas parvenus à attirer Deandre Ayton pour qui de la place avait été faite dans le cap space, Indiana est en effet l’une des franchises les moins gênées par les problèmes de salaire et pourrait donc se contenter d’envoyer son arrière en échange de la superstar et d’au moins un pick de Draft. Deuxième solution : un package autour de Talen Horton-Tucker, seul asset réellement à la hauteur et sur lequel construire un trade. Il est en tout cas impossible de dire quel est l’état d’avancement des négociations pour le moment, ni même sur quel scénario ces dernières se basent. Patience, patience… quelque chose nous dit que toutes ces histoires sont loin d’être terminées.

Buddy Hield aux Lakers ? Cette question vous dit quelque chose et c’est bien normal. Depuis quelques temps dans le viseur de Los Angeles, le sniper pourrait bien finir par y atterrir cet été. Un petit retour en Californie pour celui qui pourrait sans aucun doute aider à remonter l’abominable moyenne à 3-points des Angelinos.

