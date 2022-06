Dossier prioritaire des Nuggets, Nikola Jokic devrait sans surprise prolonger son contrat à Denver sur le long terme. Le Serbe s’apprête à signer un bail de 5 ans et 260 millions de dollars dans les Rocheuses, tout simplement le plus gros contrat de l’histoire de la NBA.

Les semaines passent et la tendance demeure : oui, Nikola Jokic va bien prolonger aux Nuggets début juillet pour un montant record. Pas une immense nouvelle pour les fans ou les experts puisque tout le monde au Colorado semble concorder vers un seul point et ce, depuis des mois. En mars, l’agent du Joker avait déjà presque acté le nouveau deal de son poulain avec la franchise à la pioche.

« Selon nos prévisions, il [le contrat, ndlr] devrait être signé cet été, une prolongation avec le montant maximum, ce qu’il mérite évidemment. » Misko Raznatovic, agent de Nikola Jokic

Depuis, aucune secousse n’est venue mettre à mal la relation de confiance qui existe entre le double MVP et sa franchise de toujours. Le départ du General Manager Tim Connelly, celui qui a drafté le Serbe en 2014 et le principal architecte du renouveau des Nuggets ces dernières années, aurait pu remettre une dose de doutes dans les négociations. Que dalle, le joueur a vite fait savoir qu’il était pleinement focus sur sa franchise et que ses plans estivaux ne changeaient pas. Bien installé à Denver, en pleine bromance avec son coach Mike Malone et ayant pleinement confiance en Calvin Booth pour poursuivre le beau travail de son prédécesseur, le Joker est prêt à verrouiller son futur dans les Rocheuses. Il ne manque plus que l’autographe sur le bout de papier et la star sera liée aux chercheurs d’or jusqu’en 2028. De quoi offrir une bonne dose de zénitude à la fanbase locale, laquelle pourra profiter des masterclass de son géant pendant longtemps. Après, il sera temps de penser à la suite des opérations.

Et de quoi on parle au juste ? Tout simplement la quête des sommets, sans mauvais jeu de mots pour les montagnes du Colorado. Le proprio a encore annoncé la couleur récemment : le temps où Denver était une équipe sympa qui faisait acte de présence en Playoffs est terminé. Désormais, les Nuggets ont activé le mode win-now et c’est un discours qui risque de plaire à Nikola Jokic. Privé de Jamal Murray et Michael Porter Jr. pendant toute la saison ou presque, le Serbe savait probablement au fond de lui que le Larry O’Brien était mission impossible en 2022. Avec le retour des lieutenants, Denver retrouve des ambitions et peut clairement se battre pour les premières places à l’Ouest. Il sera d’ailleurs intéressant de voir qui vient renforcer les rangs durant l’intersaison puisqu’il se murmure que les Nuggets ne devraient pas rester les mains dans les poches. Selon Matt Moore de Action Network, Denver devrait être actif durant l’été et plusieurs assets sont susceptibles d’être envoyés au loin pour offrir du renfort au Joker. Les deux picks de fin de premier tour à la Draft sont concernés mais aussi Monte Morris et Will Barton. À suivre…

Nikola Jokic va bien prolonger à Denver d’ici début juillet et c’est une excellente nouvelle pour les Nuggets. Il faudra ensuite mettre en place une équipe pour donner au Serbe une chance de jouer le titre. Calvin Booth a de quoi bosser cet été.

Source texte : Matt Moore / Action Network