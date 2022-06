Steve Kerr annonce la couleur avant le Game 6 : « On va gagner le titre à Boston »

Victorieux des Celtics cette nuit, les Warriors sont désormais à un succès du titre NBA. Alors que les Dubs ont deux balles de match pour finir la série, Steve Kerr semble confiant à l’idée de revenir de Boston avec le Larry O’Brien dans les mains.

Tout le monde les annonçait au bord du gouffre avant le Game 4 (2-1 Boston et match à venir au TD Garden), mais les Warriors ont su inverser la tendance en allant chercher une victoire XXL à Beantown puis en confirmant la nuit dernière à la maison. Clairement, le momentum est désormais du côté de Golden State et Boston va devoir l’emporter dans son antre mais aussi au Chase Center au Game 7 pour récupérer sa dix-huitième bannière. Si beaucoup de fans rêvent déjà d’une septième manche au sommet qui déciderait tout, on n’est pas fan du scénario dans la Baie. Alors que les joueurs des Warriors récupéraient dans le vestiaire après leur victoire, Steve Kerr a harangué ses hommes, les appelant à ne rien lâcher. En clair, hors de question d’aller dans le Massachussetts en mode ‘on a un match à la maison au cas où’ , le tacticien veut soulever le trophée dans la salle des Celtics. Le Chase Center, ça sera pour la saison prochaine.

« On va gagner le titre à Boston. On va finir cette série à Boston, ok ? Ce qu’a dit Steph hier, ça bouge pas. Demain on gère notre repos, on prend l’avion et on y va. Tout ce que vous avez besoin de faire, des traitements, bien manger, gérez-le. Gérez tout et on y va ensemble. » pic.twitter.com/SPHzAfGx9i — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2022

Le discours est bien, on aurait difficilement pu imaginer le coach dire autre chose. Après tout, il ne va quand même pas les encourager à relâcher la pression. Le seul petit point qui risque de poser problème, c’est la diffusion de cette vidéo sur les réseaux alors que le boulot n’est pas fini. On dirait un peu les vidéos de vestiaire d’après-titre qui figurent souvent dans des DVD pour les fans en mode « revivez le sacre des Warriors en 2022 de l’intérieur ». Si c’était sorti après la victoire, aucun problème, mais le timing n’est peut-être pas optimal à l’instant T. Ils ont aussi le Wifi du côté de Boston et ça risque d’être une excellente source de motivation pour les joueurs mais aussi pour les fans, qui ont récemment été critiqués par Klay Thompson mais aussi… par Steve Kerr. On imagine que l’ancien shooteur des Bulls va recevoir un accueil spécial au TD Garden. Le Splash Bro a d’ailleurs fait écho à son coach en conférence de presse en déclarant qu’il n’avait « jamais été aussi heureux d’aller à Boston ». Il faut dire que Klay n’a pas besoin d’un speech de motivation avant un Game 6, on connaît le garçon.

Steve Kerr est confiant avant d’aller jouer Boston au TD Garden et le coach des Dubs sent bien que la roue a tourné dans ces Finales 2022. Excès de confiance ou discours prophétique ? La réponse dans la nuit de jeudi à vendredi.