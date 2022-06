À l’image de ses Celtics qui sont passés au travers de leur money time, Jayson Tatum a connu une nouvelle soirée compliquée dans ces Finales NBA 2022. Malgré un très bon début de match, JT a enchaîné les briquasses ainsi que les pertes de balle au fur et à mesure de l’avancée de la rencontre. Pas de doute, Tatoume va devoir se bouger à un moment donné.

Monsieur Jayson Tatum est appelé à l’accueil. On répète, Monsieur Jayson Tatum est appelé à l’accueil. Auteur d’une pure campagne de Playoffs cette année, ponctuée notamment par plusieurs masterclass dans les moments les plus importants, JT n’a toujours pas réussi à véritablement lancer ses Finales. Et sachant qu’on vient tout juste de boucler le Game 4, l’attente commence à être un peu longue. Si Jayson a été remarquable au niveau du playmaking lors du succès du Game 1, et très solide globalement dans la victoire du Game 3 à Boston, il continue de pédaler dans la semoule au niveau du scoring : 23 points en 23 tirs cette nuit (8/23, 4/8 de loin, 3/5 aux lancers-francs), le ratio n’est vraiment pas top, encore plus quand on ajoute six turnovers à ses quinze tirs ratés pendant le match. Alors oui, les défenseurs de JT souligneront son activité, lui qui a pris 11 rebonds au total (avec 1 interception et 3 contres en plus) tout en réalisant sa meilleure imitation de Dave Cowens en se jetant au sol pour tenter de récupérer un ballon près du banc de Boston. Cette dernière action lui a valu une belle ovation sur le coup, mais le public du TD Garden a ensuite soupiré devant la fin de match claquée des Celtics où JT a malheureusement joué un vrai rôle. Seulement 1/5 au tir dans le dernier quart, quatre échecs consécutifs pour finir la rencontre, zéro point marqué dans les dix dernières minutes du match. Ça pique les yeux, Boston enchaînant notamment les possessions stériles en un-contre-un dans le money time.

« Parfois il cherche les fautes » a déclaré Ime Udoka après le match pour expliquer les galères de Tatum à l’intérieur de la ligne à 3-points. « Il attaque le panier, il essaye d’être à la fois un scoreur et un playmaker. Les Warriors font un bon boulot avec leurs rotations. Parfois il recherche les fautes au lieu d’essayer de conclure. C’est ce que je vois depuis plusieurs matchs. »

Souhaitant logiquement profiter de certains match-ups qu’on peut considérer comme favorables en isolation (par exemple contre Nemanja Bjelica, Stephen Curry ou Kevon Looney), Tatum et les Celtics sont retombés dans leurs travers avec une attaque en manque cruel de mouvement. Et contre une défense aussi solide que celle de Golden State, ça ne pardonne pas.

Cette perf décevante de Tatum s’ajoute à une production globale assez loin des standards du bonhomme. Sur les quatre premières manches de ces Finales NBA, la star des Celtics tourne à seulement 22,3 points de moyenne avec un très crade 33,4% au tir. Un chiffre encore plus crade quand on sait que JT est paradoxalement adroit du parking (42,5% sur la série), mais il galère dès qu’il s’agit de conclure plus près du cercle ou à mi-distance. Il essaye d’être agressif, il tente de mettre la pression sur la défense des Dubs, mais ça s’accompagne aujourd’hui par beaucoup de déchets. Peut-être que son épaule a quelque chose à voir avec ça, peut-être pas. Ce qui est sûr par contre, c’est que Jayson va devoir élever son niveau de jeu assez vite car il y a une nouvelle série au meilleur des trois matchs qui est sur le point de débuter dès lundi soir. Et il n’y aura pas de place pour les retardataires.

« C’est aussi simple que ça. Je dois être meilleur. Je sais que je peux être meilleur. […] Je sais que j’impacte le match dans d’autres aspects du jeu, mais je dois être plus efficace, mieux shooter, et mieux finir près du cercle. » – Jayson Tatum, en conférence de presse d’après-match

Jayson Tatum n’a que 24 ans, et ce sont ses premières Finales NBA en carrière. Un élément à ne pas oublier, même s’il assure que la pression qui accompagne ses responsabilités ne l’affecte pas aujourd’hui. La bonne nouvelle pour JT, c’est qu’il a une belle opportunité de se rattraper dès lundi soir et connaissant le talent du bonhomme, il y a forcément un Jayson Tatum Game qui va tomber à un moment donné.

Source texte : conférence de presse d’après match