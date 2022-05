Après s’être salement blessé au niveau des ligaments croisés il y a quelques semaines lors d’un match de Playoffs avec les Sixers, Danny Green a signifié dans son podcast que cette blessure ne mettrait pas un terme à sa carrière. Il planifie même un retour pour le prochain All-Star Break. À 34 ans, pas question pour le triple champion NBA de raccrocher les sneakers.

Ne jamais abandonner, toujours décider pour soi-même. C’est bien avec ce genre de phrase en tête que Danny Green a évoqué dans son podcast Inside The Green Room la fin de sa carrière. Se faire les croisés à 34 ans, ça fait logiquement réfléchir plus d’un joueur professionnel quant à son avenir dans le milieu. Pour rappel, le joueur des Sixers s’est retrouvé pris dans une chute avec Joel Embiid, ce dernier lui retombant sur le genou. Vous vous en doutez, se manger un pivot de plus de 100 kilos sur le coin de la guibole, ça ne fait pas du bien. Ligaments qui pètent, et surtout grosse interrogation autour de l’avenir du blessé. Est-ce que Dan’ va poursuivre l’aventure NBA ou bien mettre un terme à 13 saisons de basket dans la plus prestigieuse ligue du monde ? Pour l’intéressé, pas question en tout cas de laisser un gros bobo lui dicter les choses.

« J’aimerais décider moi-même quand mettre un terme à ma carrière plutôt que de finir sur une grosse blessure. Je serai de retour avant le All-Star Break. Je pense que je pourrai être de retour dans les temps pour aider mon équipe à concourir en Playoffs et prouver à tous que je suis encore capable de jouer à un niveau qui permet à une équipe de gagner en Playoffs. » – Danny Green

Forcément, se retrouver sur la touche si longtemps provoque la réflexion. On fait le point sur les choses passées, les bons et les mauvais moments… car se taper près d’une année de travail physique pour revenir en forme, ce n’est pas à la portée de tout le monde psychologiquement. Qu’on ne s’y trompe pas, si Danny avait pris la décision de fermer la boutique, c’est avec un sacré palmarès qu’il aurait tiré sa révérence. Arrivé en NBA chez les Cavaliers en 2009 et passé par la case G League puis même par l’Europe, c’est chez les Spurs que Green s’impose enfin à tous comme un joueur calibre NBA. Champion en 2014, la consécration est totale pour le bonhomme qui aura même sa place dans le cinq de Gregg Popovich suite au replacement de Manu Ginobili en sixième homme. Placé dans la valise de Kawhi Leonard lors du blockbuster trade avec Toronto en 2018, il sera sacré une nouvelle fois roi de NBA en 2019. Laissé aux Lakers en 2020, c’est chez Mickey qu’il pare son troisième doigt d’une bague… ça commence à causer. Arrivé chez les Sixers après l’épisode de la Bulle d’Orlando, il est d’un véritable renfort pour Jojo sur la ligne arrière. Capable d’allumer à 3-points comme de driver efficacement, c’est donc au futur que nous parlons de Danny Green, avec comme point de mire le mois de février 2023, la date de son retour.

Danny Green est un vaillant. Passé par des étapes de galère en début de carrière, il sait à quel point la place en NBA est chère et ce n’est donc pas au bout de 13 ans qu’il laissera filer ce rêve. L’objectif est désormais de bien travailler avec les kinés d’ici février prochain.

Source texte : Inside The Green Room