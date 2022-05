Personne n’a vu le personnage de Miami intégrer la dernière saison de La Casa De Papel, mais pourtant le constat est là : le Heat n’a remporté que 2 quart-temps sur les 12 de ces Finales de Conférence Est, et mène la série 2-1 face à des Celtics désemparés.

C’est un peu choquant quand on y réfléchit : sur chaque match que Miami a remporté lors de ces Finales de Conférence, les Floridiens n’ont remporté qu’un seul quart-temps. L’efficacité ultime… mais qui peut aussi vouloir dire que Miami joue à réaction, ou manque de caractère pour conclure ses matchs. Lors du Game 1, South Beach perd de 8 points à la mi-temps et inflige un 39-14 à Boston en sortie de vestiaire dans le troisième quart-temps. Les hommes d’Erik Spoelstra auraient pu mettre fin à la rencontre mais Boston revient, remporte le quatrième quart, mais pas le match. Victoire du Heat avec 11 points d’écart au final. Au Game 3, premier match de la série au TD Garden, le Heat marque les esprits avec un 39-18 au premier quart puis se repose sur ses lauriers. En face, Jayson Tatum et ses coéquipiers ne veulent pas se faire marcher dessus à la maison. Les Celtics remportent les trois périodes suivantes. Miami qui comptait 21 points d’avance au début de la seconde période ne s’imposera que de 6 petits points d’écart lors de ce troisième match. Ces Finales de Conférence Est ressemblent pour le moment à de vraies montagnes russes pleines de rebondissements, notamment à cause de ces changements de dynamiques si soudains. Sur cela, Erik Spoelstra en conférence de presse préfère relativiser et pense qu’il est plus important de se focaliser sur le score final :

« À la fin du match, quand le chrono arrive à zéro, a-t-on gagné ou perdu ? C’est là-dessus que nous nous concentrons. »

D’un autre côté, si l’on analyse les scores de ces deux quart-temps du point de vue de Boston, c’est encore plus dévastateur. Là aussi, on peut se dire que ça manque de caractère, ou d’expérience chez les plus jeunes Celtics. Les deux quart-temps perdus sur la série sont de vraies marées hautes où les hommes d’Ime Udoka n’arrivent pas à revenir à flot : se prendre 39 points sur la courge en 12 minutes, deux fois lors d’une série de Finales de Conférence, ça relève presque de la faute professionnelle en défense. Sur la suite de la série, Boston va clairement devoir reboucher les trous pour éviter la réapparition de tels courants d’air. Car sans ces disparitions éphémères, le score de la série serait peut-être bien différent à l’aube du Game 4.

Les deux équipes vont-elles jouer toutes les deux pendant 48 minutes ce soir ? Qui du Heat ou des Celtics va réussir à tenir sa victoire de bout en bout sans devoir courir au score à un moment donné ? Réponse à 2h30 !

Source texte : Ira Winderman / South Florida Sun Sentinel