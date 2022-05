Après un Game 1 raté, Dallas avait bien l’intention de se rattraper au Game 2. Les Mavericks y ont cru avant de déchanter. Golden State a réalisé un gros comeback de 19 points pour s’imposer 126-117 et ainsi prendre une belle avance dans la série.

Bizuté pour son premier match de finale de conférence, ce groupe de Dallas voulait prendre sa revanche dès le Game 2. Et franchement, l’affaire commençait plutôt bien. Le back-court mené par Luka Doncic et Jalen Brunson fonctionne du tonnerre, les Warriors ne rentrent aucun shoot ou presque et le supporting cast représenté par Reggie Bullock, Dorian Finney-Smith et… Davis Bertans assure grave. Le premier quart-temps est une succession de run d’une dizaine de points chacun. Finalement, ce sont les Mavs qui ont le dernier mot et mènent très vite de +15. Cependant, et Dallas le verra plusieurs fois durant la rencontre, il ne faut jamais enterrer les Warriors surtout à la maison. Après quelques briques bien sonores de Maxi Kleber et Frank Ntilikina, Golden State revient à -7 et les cartes sont déjà redistribuées. Jason Kidd riposte avec Bertans (non on ne blague pas). Le Letton assure un gros 3-points sur la tronche de Damion Lee. D’ailleurs, les deux se sont échangé quelques mots doux, avant d’être séparés. Dans le même temps, ça chauffe aussi entre Bullock et Draymond Green. De quoi bien faire monter l’intensité du match. Après les joutes verbales, le basket reprend ses droits, et c’est alors que les Mavs sans Luka vont prendre un lead inespéré de 19 unités. Tous les lieutenants ont une réussite insolente du parking qui punit les Warriors. À la pause, les Texans sont à 15/27 de loin, ce qui change la vie par rapport au Game 1. Combiné à un Luka en grande forme (24 points à 7/12, 3 rebonds, 6 passes et 2 interceptions) et à un Brunson parfait dans son rôle (20 points à 7/10 au tir et 4 passes), les Mavs sont aux anges et mènent 72-58.

Sauf que tout se passait un peu trop bien.

Les Warriors et les troisièmes quarts, c’est comme les Kings et les vacances en avril, ça va bien ensemble. Comme à son habitude, Golden State sort une masterclass collective au retour des vestiaires et revient petit à petit dans le match. En tête de proue de ce comeback, on retrouve bien évidemment le franchise player des Bleus et Jaunes… Kevon Looney. Le pivot a fait des travaux monstres dans la raquette sans que Dallas n’ait pu faire grand-chose. En effet, les Mavs n’ont personne à proposer dans leur effectif pour contenir un gaillard comme Looney, si ce n’est Boban Marjanovic mais restons sérieux un instant. L’intérieur termine son quart-temps à 17 points (8/11 au shoot sous l’arceau) et 9 rebonds. En plus de cela, tout le monde contribue à la fête. Klay cale des 3-points smooth et des gros tomars. Curry fait du Curry et préchauffe doucement. Wiggins met ses points également. Bref, l’espoir renaît fort à San Francisco surtout qu’en face, ça ne sait plus jouer au basket. En veut pour preuve ce désastreux 2/13 à 3-points, totalement antinomique avec la réussite de la première mi-temps. En douze minutes, Dallas s’effondre et voit son avance fondre comme neige au soleil, et les Mavs n’ont plus que deux minuscules points d’avance grâce à Luka qui assure un minimum et aborde le quatrième quart avec déjà 28 puntos au compteur.

Les Warriors terminent ensuite le match en apothéose. Ça splash dans tous les sens avec le réveil de Jordan Poole, un très bon Otto Porter Jr., un Klay Thompson agile dans ses drives et un Chef Curry aux fourneaux. Le meneur crée de nouvelles mimiques à chaque panier pour trashtalk ses adversaires et faire plaisir aux fans du Chase Center. Il termine son match avec 32 points à 11/21 au tir et 6/10 de loin, 8 rebonds et 5 passes. Mais plus qu’une performance individuelle, c’est tout un collectif qui est récompensé ce soir avec cinq joueurs à plus de 15 points dont trois à plus de 20. Et ça sera toujours mieux que d’avoir un joueur qui accumule tout le scoring comme chez les Mavs avec Doncic qui sort un nouveau chef-d’œuvre à 42 points, 5 rebonds, 8 passes, 3 interceptions et un contre à 50% au tir (12/23), du parking (5/10) et à 13/15 aux lancers. Petite pensée à Jalen Brunson qui sort également un énorme match à 31 points, 7 rebonds et 5 passes à 11/19 au shoot. Cependant, autour l’apport est encore trop faible pour espérer l’emporter face à ces Warriors.

Golden State fait le break à la maison et prend un sérieux avantage dans cette finale de conférence. Attention néanmoins à la jurisprudence Suns. Les Mavs ont déjà retourné ce genre de situation et il est très dur d’aller s’imposer dans la fournaise de l’American Airlines Center. Rendez-vous dimanche à 3h pour un Game 3 très important. Un véritable must win pour Dallas.